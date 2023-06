Σοκαριστικές και ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατούσε πάνω στο υπερφορτωμένο σκάφος, που βυθίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της Πύλου, είναι οι φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία.

Όπως μπορείτε να δείτε οι άνθρωποι σηκώνουν τα χέρια τους σαν να ζητούν βοήθεια.

Τουλάχιστον 500 ήταν τα άτομα που επέβαιναν, ενώ το Alarm Phone κάνει λόγο για 750 επιβαίνοντες.

Οι διασωθέντες, σε συγκλονιστικές μαρτυρίες τους, υποστηρίζουν ότι υπήρχαν γυναίκες και παιδιά στοιβαγμένα στα αμπάρια του πλοίου.

Yesterday, we were alerted by a boat in distress in the Greek SAR zone. It had left from #Libya. According to the people, there were 750 people on board. Authorities were alerted. Contact was lost shortly after midnight. We now hear reports of a shipwreck and fear they are true. pic.twitter.com/NTyhmTIHQD

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 14, 2023