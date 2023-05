Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, οι 16 εκ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σήμερα, έπειτα από πτώση τους μέσα στο ιστορικό Οχυρό Γιβραλτάρ του Γουίνιπεγκ, στην επαρχία Μανιτόμπα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Καναδά CBC, επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα πάντα με το CBC, οι τραυματίες είναι ένας ενήλικος και 16 παιδιά ηλικίας 10-11 ετών. Τρία από τα παιδιά νοσηλεύονται σε μη σταθερή κατάσταση.

Seventeen people, 16 of them children, were taken to hospital after they fell 15 to 20 feet at Fort Gibraltar in St. Boniface on Wednesday, emergency officials say. https://t.co/8TrBQO87jY

— CBC News (@CBCNews) May 31, 2023