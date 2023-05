Μια μικρή πόλη στο Μιζούρι έχει γίνει πόλος έλξης την τελευταία εβδομάδα, καθώς πιστοί από διάφορες περιοχές την επισκέπτονται προκειμένου να δουν από κοντά τη σορό της μοναχής Ουλελμίνα Λάνκαστερ, η οποία έχει «αποσυντεθεί ελάχιστα» από το 2019.

Η εκταφή έγινε τον περασμένο Απρίλιο για να μεταφερθεί η σορός της μοναχής, που υπήρξε ιδρύτρια του τάγματος των Βενεδικτίνων της Μαρίας, σε άλλο σημείο και οι καλόγριες του μοναστηριού διαπίστωσαν ότι το σώμα ήταν σχεδόν άθικτο όπως και τα ράσα, γεγονός που θεωρήθηκε σημάδι αγιότητας.

Επιστήμονες ωστόσο θεωρούν πως πρόκειται για ένα όχι και τόσο σπάνιο φαινόμενο που μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη λογική.

Η Rεμπέκα Τζόρτζ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Καρολίνας στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι η έλλειψη αποσύνθεσης του σώματος μπορεί να μην είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουν κάποιοι.

«Συνήθως, όταν θάβουμε ανθρώπους, δεν τους εκταφιάζουμε. Δεν μπορούμε να τους δούμε μετά από μερικά χρόνια», δήλωσε. «Μετά από 100 χρόνια, μπορεί να μην έχει μείνει τίποτα. Αλλά μετά από μερικά χρόνια, αυτό δεν είναι απροσδόκητο».

Faithful pilgrimage to Missouri to see & pray before Sister Wilhelmina Lancaster’s body, which is believed to be incorrupt. Sister Wilhelmina Lancaster, the foundress of The Benedictines of Mary, Queen of Apostles, died in 2019 at 95. https://t.co/SkmuW4lHCf

The body of Sister Wilhelmina Lancaster, the founder of Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles has been found incørrùpt in Missouri four years after her d£ath. She was bur!ed 4 years, in a coff!n ⚰️ that cráçked, and when £xhumed was found nearly pic.twitter.com/p3gVZoQYAJ

— Alex Obinna (@niceobyno) May 30, 2023