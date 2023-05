Στις 4 Μαΐου στις 10.37 ακριβώς, ο άνθρωπος που ζει στο κεφάλι του Μαραντόνα άνοιξε το παράθυρο του στην ισπανική γειτονιά της Νάπολης για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες και έβγαλε μια δυνατή κραυγή.

Ο Σίρο Μάιελο, 50 ετών, χασάπης στο επάγγελμα, μετακόμισε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, που έχει στην πρόσοψη του ζωγραφισμένο το πρόσωπο του Θεού της μπάλας, όταν ακόμη έπεφταν νεκροί όσοι τολμούσαν να κυκλοφορήσουν χωρίς προστασία τη νύχτα.

Η τοιχογραφία ζωγραφίστηκε περίπου μια δεκαετία νωρίτερα, προς τιμή του παίκτη που χάρισε στην ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης την πιο επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία της, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης της κατάκτησης του τίτλου Serie A, και για τον οποίο η λατρεία που του είχαν οι Ναπολιτάνοι συγκρίνεται μόνο με την αγάπη τους προς τον προστάτη τους, Σαν Τζενάρο.

Τα παραθυρόφυλλα στο μπάνιο του πέφτουν ακριβώς πάνω στο κεφάλι του Αργεντινού άσου, με αποτέλεσμα από σεβασμό να τα κρατά ερμητικά κλειστά από τον θάνατο του τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι νωρίτερα αυτό το μήνα, οπότε η Νάπολη κέρδισε το πρώτο της Serie A μετά από 33 χρόνια.

«Ήταν υπέροχο», δήλωσε ο ίδιος στον Guardian. «Δεν είναι μόνο μια αθλητική νίκη. Είναι η νίκη μιας ολόκληρης πόλης, που μετά από δεκαετίες στο σκοτάδι βγαίνει ξανά στο φως», προσθέτει, εξηγώντας γιατί ένιωσε την ανάγκη να φωνάξει δυνατά ξορκίζοντας το κακό μακριά για πάντα.

Η Νάπολη ζει μια χρυσή εποχή, πιστοποιεί το σχετικό άρθρο της βρετανικής εφημερίδας. Δεν είναι μόνο ότι η ποδοσφαιρική της ομάδα ανύψωσε το ηθικό των ανθρώπων της με τη μεγάλη νίκη της, αλλά και ότι η τοπική στατιστική υπηρεσία προβλέπει ανάπτυξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της το 2023 σε επίπεδα ρεκόρ.

Η πόλη επίσης σε ένα ρεκτιφιέ οργανωμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια έδιωξε από τους δρόμους της την απελπιστική κίνηση και αναστήλωσε τα μνημεία της στις προηγούμενες δόξες τους προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους τουρίστες.

The man who lives in Maradona’s head: opening a window on the new Naples.

By @lorenzo_tondo https://t.co/S11ndjiXPC

— Guardian sport (@guardian_sport) May 26, 2023