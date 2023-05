Σκάφος με 500 μετανάστες, μεταξύ των οποίων ένα νεογέννητο και έγκυες, αγνοείται στην κεντρική Μεσόγειο, όπως δήλωσαν σήμερα δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Το Alarm Phone, μια ανθρωπιστική οργάνωση που παρακολουθεί τις κλήσεις σε βοήθεια πλοιαρίων που μεταφέρουν μετανάστες, λέει ότι έχασε την επαφή με το σκάφος την Τετάρτη το πρωί.

Εκείνη τη στιγμή, το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο, καθώς δεν δούλευε η μηχανή του, εν μέσω θαλασσοταραχής σε απόσταση περίπου 320 χιλιομέτρων βόρεια του λιβυκού λιμανιού της Βεγγάζης και πάνω από 400 χιλιόμετρα μακριά από τη Μάλτα ή τη Σικελία.

🆘 ~500 lives at risk in the central Med!

In the night, at about 1am, we were alerted to a 2nd large boat in distress with about 500 people. They fled from eastern #Libya & are in the shared SAR zone of #Malta & #Italy. Authorities are alerted, we demand action without delay! pic.twitter.com/Dtgmy33T0v

— Alarm Phone (@alarm_phone) May 24, 2023