Μικρό πλοίο γερμανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης διέσωσε 41 μετανάστες που επέβαιναν σε «παραφορτωμένη» μεταλλική βάρκα στη Μεσόγειο χθες Τετάρτη, έκανε γνωστό το πλήρωμά του.

Το πλήρωμα του Nadir, που ανήκει στη RESQSHIP, γερμανική ΜΚΟ με έδρα το Αμβούργο, εξήγησε πως εντόπισε ασταθές, ακυβέρνητο πλεούμενο με μετανάστες στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Μάλτας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, που «διήρκεσε μια ώρα», το πλήρωμα «μπόρεσε να επιβιβάσει και τους 41» ανθρώπους που βρίσκονταν στην ασταθή βάρκα, σημείωσε η ΜΚΟ, προσθέτοντας μέσω Twitter πως ανάμεσά τους είναι έγκυος, παιδί 4 ετών και έφηβοι.

Οι ιταλικές αρχές ειδοποίησαν το πλήρωμα του Nadir πως μπορεί να μεταφέρει τους διασωθέντες στη Λαμπεντούζα, μικρό νησί ανάμεσα στη Σικελία και τη βόρεια Αφρική.

Το μεταλλικό πλεούμενο έμεινε ακυβέρνητο λόγω βλάβης στη μηχανή.

🔴(1/2) Just as the Nadir reached the area of operation, our crew encountered a unstable boat in the Maltese SAR zone. In a one-hour rescue operation, the crew was able to rescue all 41 people and take them on board. The Italian authorities then assigned the port of Lampedusa. pic.twitter.com/zrEKTjsLwd

— RESQSHIP (@resqship_int) April 26, 2023