Επίθεση με αντισημιτικά κίνητρα σε βάρος 17χρονου μαθητή, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ερευνά το FBI.

Συγκεκριμένα, στο λύκειο Clark του Λας Βέγκας, μια ομάδα νεαρών αποφάσισε να κοροϊδέψει 17χρονο κωφάλαλο Εβραίο με τον πλέον ντροπιαστικό τρόπο.

Σύμφωνα με την Jewish Press, ο νεαρός επέστρεψε σπίτι του στις 9 Μαρτίου έχοντας χαραγμένη στην πλάτη του μια σβάστικα. Αμέσως η μητέρα του νεαρού, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα για ευνόητους λόγους, προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία ενώ για την υπόθεση έχει επιληφθεί και το FBI.

Το πλέον εξοργιστικό είναι πως το σχολείο δήλωσε άγνοια ενώ το παιδί συνοδεύεται από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, πάνω στον εξοπλισμό του οποίου υπήρχαν αντισημιτικά σύμβολα.

A swastika carved out on back of Jewish child with autism, at public school in the Las Vegas area. https://t.co/46LpZsZvWp pic.twitter.com/8BuFIthOs9

Παρά τις καταγγελίες και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η πολιτεία της Νεβάδα το θέμα, δεν υπάρχει υλικό από κάμερες που να μπορεί να οδηγήσει στους δράστες.

A statement from ADL Nevada Regional Director @BrislinJolie on a suspected hate incident against a visibly Jewish 17-year-old boy in the Las Vegas area. Read more about this incident here: https://t.co/DX8pmfePja pic.twitter.com/rjP0slLfSb

