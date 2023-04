Το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα ανακοίνωσε ότι η πανεπιστημιούπολη είναι ασφαλής καθώς δεν εντοπίστηκε καμία απειλή μετά την ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία έπειτα από υποψίες για πυρά στις εγκαταστάσεις του.

Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου ανακοίνωσαν σε αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα και δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος και ότι οι αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση ότι «το πεδίο είναι καθαρό».

«Δεν υπάρχει απειλή στην πανεπιστημιούπολη. Ο συναγερμός έληξε», αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανάρτησή του στο Twitter.

OU-NORMAN Critical 10:53pm: OUPD has issued an ALL CLEAR. After a thorough search, no threat was found. There is no threat to campus. Alert has been canceled.

Νωρίτερα χθες, Παρασκευή, το πανεπιστήμιο έθεσε σε εφαρμογή πρωτόκολλο προστασίας στις εγκαταστάσεις του μετά τις πληροφορίες για «ένοπλο» και πυρά σε κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης.

There has been an active shooter at the University of Oklahoma.

Multiple law enforcement and other agencies are racing to Oklahoma University in Norman, Oklahoma, following reports of an active shooter and heavy gunfire. #activeshooter pic.twitter.com/zs6LBbbpUI

