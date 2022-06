Ανδρας με τουφέκι και πιστόλι, ηλικίας μεταξύ 35 και 40 ετών, σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς ακόμη μέσα στις εγκαταστάσεις νοσοκομείου στην Τάλσα, στην πολιτεία Οκλαχόμα, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η αστυνομία, διαβεβαιώνοντας ότι η ταχεία επέμβαση των ανδρών της συνέβαλε να αποτραπεί ο κίνδυνος για περισσότερα θύματα (στη φωτογραφία του Reuters/Michael Noble Jr., επάνω, αστυνομικές δυνάμεις έξω από τον τόπο της επίθεσης).

Ακολούθησαν τον ήχο

Αστυνομικοί έφθασαν στον χώρο του νοσοκομείου Σεντ Φράνσις τρία λεπτά αφού έλαβαν κλήση για πυρά και ακολούθησαν τον ήχο των εκπυρσοκροτήσεων ως τον δεύτερο όροφο του κτιρίου Νάταλι, διευκρίνισε ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τάλσα, Ερικ Νταλγκλίς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

At 5:53 law enforcement continues to search the building. They say one shooter is “down” but the search continues to ensure the facility is completely clear. pic.twitter.com/SfDbZEULcA — Storme Jones (@StormeJones) June 1, 2022

Εντόπισαν θύματα και τον ύποπτο πέντε λεπτά αργότερα, πρόσθεσε ο κ. Νταλγκλίς.

The shooter was armed with a rifle and handgun and has been confirmed among the dead. His wound was self-inflicted, police said. https://t.co/0VW3fUq5Me — Tulsa World (@tulsaworld) June 2, 2022

Ο τρόπος που αντιδρά η αμερικανική αστυνομία στα συμβάντα του είδους μπήκε στο μικροσκόπιο μετά το μακελειό σε σχολείο στην πόλη Ουβάλντε της πολιτείας Τέξας, όπου δεκαοκτάχρονος σκότωσε 19 μικρούς μαθητές και μικρές μαθήτριες και δύο δασκάλες προτού σκοτωθεί και ο ίδιος από πυρά ομάδας επέμβασης της συνοριοφυλακής, σχεδόν μία ώρα αφού άρχισε να εκτυλίσσεται η τραγωδία.



Αστυνομικοί και νοσηλευτικό προσωπικό με φορεία στην είσοδο του νοσοκομείου (φωτογραφία Reuters/Tulsa Police)

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν οι αστυνομικοί έκαναν νέα εκπαίδευση, ή αν είχαν στο μυαλό τους τι συνέβη στην Ουβάλντε, ο κ. Νταλγκλίς περιορίστηκε να πει «νομίζω πως αυτό είναι ακόμα νωπό στα μυαλά των πάντων».

Στη σειρά των mass shootings

Η επίθεση στο ιατρικό κέντρο στην Τάλσα προστέθηκε στη σειρά των mass shootings – των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου – που σόκαραν τις ΗΠΑ και αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο για τον έλεγχο της οπλοκατοχής.

@TulsaPolice has responded to an active shooter incident near 61st & Yale. Please stay away from the area and yield to all emergency vehicles as we deal with this response. We will update the media as soon as we are able to gather details. — Tulsa Police Department Chief Franklin (@TPD_Franklin) June 1, 2022

Δύο εβδομάδες πριν τα γεγονότα στην Ουβάλντε, νεαρός λευκός ρατσιστής σκότωσε 10 ανθρώπους σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Μπάφαλο, όπου ζουν κυρίως Αφροαμερικανοί, στη Νέα Υόρκη.

Στην Τάλσα, η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να εξακριβώσει την ταυτότητα του δράστη.

The fatality situation in south Tulsa is still developing. Follow here: https://t.co/zy42LMl8Vl pic.twitter.com/CmWoAloSf1 — Tulsa World (@tulsaworld) June 1, 2022

Στο κτίριο Νάταλι βρίσκονται γραφεία γιατρών και το ορθοπεδικό τμήμα του νοσοκομείου. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι και ασθενείς, εκτιμά η αστυνομία.

Ενημερώθηκε ο Μπάιντεν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την επίθεση και προσέφερε την υποστήριξή του σε τοπικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους.



Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από τον τόπο της επίθεσης (φωτογραφία από το Reuters/Michael Noble Jr.)

Η Τάλσα, πόλη περίπου 411.000 κατοίκων, βρίσκεται 160 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Οκλαχόμα Σίτι, την πρωτεύουσα της πολιτείας του αμερικανικού Νότου.

Here is a bird’s eye view of the scene of a shooting at the Natalie Building in the medical park at Saint Francis Hospital in Tulsa. pic.twitter.com/qE3ptBZUcR — Andrea Eger (@AndreaEger) June 1, 2022

Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ, που οι κυβερνήσεις, η μια μετά την άλλη, αποδεικνύονται ανίσχυρες να αντιμετωπίσουν, αφού αδυνατούν να προωθήσουν οποιοδήποτε φιλόδοξο νόμο για το ζήτημα, κυρίως εξαιτίας της ισχύος του λόμπι των όπλων στο Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ