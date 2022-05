Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε Φεστιβάλ στην Οκλαχόμα. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο παιδιά, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το νέο αιματηρό περιστατικό, λιγες ημέρες μετά το μακελειό στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε, στο Τέξας, σημειώθηκε στην πόλη Ταφτ, στην περιοχή της Τάλσα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι πυροβολισμοί ήταν αποτέλεσμα λογομαχίας ανάμεσα σε παρέες.

Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

BREAKING: I’ve confirmed OSBI is investigating a shooting with possible multiple victims that happened early this morning at a public Memorial Day gathering in the town of Taft in Muskogee County.

I am in Taft right now and will be live on @FOX23 this morning with the latest. pic.twitter.com/dhYfVytkFo

— Spencer Humphrey (@SHumphreyTV) May 29, 2022