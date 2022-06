Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη μέσα στις εγκαταστάσεις νοσοκομείου στην Τάλσα, στην αμερικανική πολιτεία Οκλαχόμα, ανακοίνωσε η αστυνομία (στη φωτογραφία του Michael Noble Jr./Reuters, επάνω, πάνοπλοι αστυνομικοί κοντά στον τόπο της επίθεσης).

Αστυνομικοί συνεχίζουν να επιχειρούν στον χώρο του νοσοκομείου Σεντ Φράνσις, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Τάλσα μέσω Twitter.

ACTIVE SHOOTER UPDATE: We can confirm 4 people are deceased, including the shooter, in the active shooting situation at St. Francis hospital campus.

Officers are still clearing the building. More info to follow.

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 1, 2022