Με το βλέμμα στο Πάσχα που σχεδιάζουν να περάσουν στην Ελλάδα, Παύλος Γλύξμπουργκ και Μαρί Σαντάλ συνεχίζουν την έρευνα αγοράς για εύρεση ακινήτου στην Αθήνα, ωστόσο βρετανικά δημοσιεύματα βάζουν «φωτιά», καθώς έχει βγει προς πώληση ένα εκπληκτικό ακίνητο στο Λονδίνο, που κάποτε ζούσε η πριγκίπισσα Αικατερίνη.

Μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Live News», ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών, Κοσμάς Θεοδωρίδης, οι κληρονόμοι πήραν την απόφαση να βάλουν πωλητήριο. «Είναι ένα σπίτι που χρησιμοποιούσε η τέως βασιλική οικογένεια και το οποίο ήρθε σε ένα μέλος της στην πριγκίπισσα Αικατερίνη, η οποία παντρεύτηκε στην Αγγλία», είπε ο κ. Θεοδωρίδης.

Στο ακίνητο παλάτι ζούσε από το 1947 και για τις επόμενες πέντε δεκαετίες η πριγκίπισσα Αικατερίνη της Ελλάδας, η κόρη του βασιλιά Κωνσταντίνου του πρώτου που πέθανε το 2007, σε ηλικία 94 ετών και η ταφή της έγινε στο Τατόι.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, οι κληρονόμοι της πριγκίπισσας Αικατερίνης, έβγαλαν τη συγκεκριμένη έπαυλη προς πώληση έναντι τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει «πόλεμο» μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών.

Η έπαυλη βρίσκεται στην πλατεία Ίτον στο Μπελγκράβια σε ένα από τα πιο ακριβά προάστια του Λονδίνου που έχουν ακίνητα ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, όπως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς και το αφεντικό της Gazprom, Αντρέιο Γκοτσαρένκο και άλλοι Ρώσοι ολιγάρχες με αποτέλεσμα να έχει το παρατσούκλι «Κόκκινη Πλατεία» του Λονδίνου.

This lavish Belgravia mansion with intriguing ties to an exiled Greek princess is on the market for £39.5 million https://t.co/25DVPKjzDc pic.twitter.com/4cCb7YUexu

— Tatler (@Tatlermagazine) March 24, 2023