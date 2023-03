Ποιος θα το πίστευε ότι ένα σπίτι στο Λονδίνο μπορεί να αποτελέσει το σημείο συνάντησης της ιστορίας δύο κρατών, της Ελλάδας και της Ρωσίας.

Ο λόγος για την πρώην κατοικία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας στη βρετανική πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στη Μπελγκράβια των πλούσιων αυτοεξόριστων Ρώσων ολιγαρχών, μια ανάσα από τους καταπράσινους κήπους του Χάιντ Παρκ και δίπλα στους κήπους των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Η πολυτελής αυτή έπαυλη, με τις έξι κρεβατοκάμαρες και τους στάβλους σε κοντινή απόσταση, βγαίνει στο σφυρί με τιμή εκκίνησης τις 39.5εκατ. λίρες, περίπου 45εκατ. ευρώ.

Το ποσό είναι τσιμπημένο ακόμα και για τα ακριβά δεδομένα του βρετανικού real estate, επειδή βρίσκεται στο τετράγωνο που αποκαλείται «Κόκκινη Πλατεία», αφού εκεί κατοικοεδρεύουν ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, και ο Αντρέι Γκοντσαρένκο της Gazprom.

This lavish Belgravia mansion with intriguing ties to an exiled Greek princess is on the market for £39.5 million https://t.co/25DVPKjzDc pic.twitter.com/4cCb7YUexu

— Tatler (@Tatlermagazine) March 24, 2023