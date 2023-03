Η τελετή απονομής των 29ων Βραβείων SAG για τις καλύτερες ερμηνείες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, στο Fairmont Century Plaza του Λος Άντζελες και μεταδόθηκε από το κανάλι του Netflix στο YouTube, με παρουσιαστές μεταξύ άλλων, τη Ζεντάγια, την Όμπρεϊ Πλάζα, τη Τζένα Ορτέγκα, τον Άνταμ Σκοτ και τον Τζέφ Μπρίτζες.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ «Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα όλα) κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και καταρρίπτοντας το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες για μία ταινία -μόλις τέσσερις ταινίες έχουν λάβει τρία βραβεία από την έναρξη της διοργάνωσης, το 1995.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ένα φιλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο

Η ταινία απέσπασε τα τέσσερα από τα πέντε βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια, όχι μόνο τα δύο που θεωρούνταν περίπου δεδομένα, για το καλύτερο καστ και για τον Β΄ Ανδρικό Ρόλο στον Κε Χούι Καν -ο οποίος έγινε ο πρώτος Ασιάτης ηθοποιός που κερδίζει SAG-, αλλά και δύο, τα οποία δεν θεωρούνταν σε καμία περίπτωση δεδομένα, εν προκειμένω του Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Μισέλ Γιό, η οποία επικράτησε της Κέιτ Μπλάνσετ που είναι το απόλυτο φαβορί για την ερμηνεία της στο «Tar» και του Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία επικράτησε της Άντζελα Μπάσετ του «Black Panther: Wakanda Forever» (και πρόσφατα βραβευμένης με Critics Choice και Χρυσή Σφαίρα).

Στην ανακοίνωση του ονόματός της η Τζέιμι Λι Κέρτις φίλησε στο στόμα την Μισέλ Γιό σε μια έκρηξη χαράς μιας και η συνύπαρξή τους στην ταινία «Τα Πάντα Όλα» σάρωσε.

Δείτε το στιγμιότυπο