Μετά την επίσκεψη στην Τουρκία, ο Άντονι Μπλίνκεν μεταβαίνει σήμερα (20/02) το απόγευμα στην Αθήνα. Έχοντας δει το μεγέθος των καταστροφών, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανακοίνωσε την Κυριακή (19/02) πως η Ουάσινγκτον θα παράσχει μακροπρόθεσμη βοήθεια στην Τουρκία.

Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ το απόγευμα θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα βρεθούν η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και η κοινή δέσμευση των ΗΠΑ και της Ελλάδας για τη προάσπιση της δημοκρατίας.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023