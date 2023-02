Στιγμές τρόμου και πανικού βίωσαν οι επιβάτες της αεροπορικής πτήσης DAL209 της Delta Airlines στο Εδιμβούργο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όταν λίγο μετά την απογείωση ο κινητήρας του αεροπλάνου παρουσίασε προβλήματα και λίγο μετά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το αεροπλάνο άλλαξε γρήγορα την πορεία του για να προσγειωθεί εκτάκτως στο αεροδρόμιο Prestwick.

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο φτερό του αεροσκάφους. Σοκαρισμένοι οι επιβάτες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο πριν το αεροπλάνο αλλάξει πορεία.

Στην πτήση βρισκόταν η δημοσιογράφος του BBC Scotland News, Laura Pettigrew. «Το αεροπλάνο απογειώθηκε και ακουγόταν ένας δυνατός θόρυβος από τον κινητήρα, παρόμοιος με τον αυτόν που ακούγεται συνήθως κατά την απογείωση και την προσγείωση, αλλά φαινόταν να συνεχίζεται μόλις βρεθήκαμε στον αέρα», είπε η δημοσιογράφος.

Delta Air Lines Boeing 767-300 (N197DN, built 1997) experienced a fire in engine #2 after take-off from Edinbuergh-Intl AP (EGPH), Scotland, UK. Flight #DL209 to New York-JFK Airport leveled off at 10000 ft and made a safe landing at Prestwick 20 min later. @AirportWebcams pic.twitter.com/XU000X4Nfq

— JACDEC (@JacdecNew) February 10, 2023