Σε λιγότερες από 24 ώρες θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και αρκετοί γαλαζοαίματα έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας στην Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή θα γίνει στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι.

Στην χώρα μας θα έρθουν μέλη βασιλικών οικογενειών από 11 κράτη και οι περισσότεροι από αυτούς θα μείνουν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια στο κέντρο της Αθήνας.

Οι γιοι του Kωνσταντίνου, Νικόλαος και Φίλιππος, βρέθηκαν το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την κηδεία.

Αφίξεις υψηλών προσκεκλημένων

Στη χώρα μας έχει φτάσει ήδη το μεσημέρι της Κυριακής ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε με την σύζυγό του, Λετίθια, ο επίτιμος βασιλιάς Χουάν Κάρλος Α’ και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας. Σήμερα αναμένονται επίσης ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερρίκος και ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας Χάακον.

Στην Αθήνα είναι επίσης η βασίλισσας της Δανίας και η αδερφή της, ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας και η σύζυγός του, ενώ σύντομα αναμένονται και οι υπόλοιποι καλεσμένοι.

Ζωντανές μεταδόσεις

Μεγάλο ενδιαφέρον για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έχουν δείξει ξένα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ήδη από το πρωί της Κυριακής ιστοσελίδες που ασχολούνται με τις βασιλικές οικογένειες δείχνουν ζωντανά την άφιξη των υψηλών προσκεκλημένων στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.

#NEW King Felipe and Queen Letizia of Spain have arrived in Athens ahead of his uncle’s King Constantine Funeral tomorrow 🇬🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/3A8itNO6ku — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) January 15, 2023

#NEW Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Princess Märtha-Louise of Norway have arrived at the Great Britain Hotel in Athens ahead of King Constantine’s funeral tomorrow 🇬🇷 🇳🇴 🎥: Jesper Sunesen pic.twitter.com/ze55L4sfem — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) January 15, 2023

#NEW Queen Margrethe and Princess Benedikte of Denmark have arrived at the Great Britain Hotel in Athens ahead of their brother-in-law King Constantine’s funeral tomorrow 🇬🇷🇩🇰 pic.twitter.com/4w0Q1jpUap — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) January 15, 2023

Στη λίστα με τους καλεσμένους που θα παρακολουθήσουν την εξόδιο ακολουθία βρίσκονται και περίπου 50 Έλληνες, μεταξύ αυτών στενοί φίλοι, πρώην συμμαθητές του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, επιχειρηματίες και πολιτικοί.