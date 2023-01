Θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος της κόρης του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί.

Η μουσικός και τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα της πρόσωπα και τους θαυμαστές της.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλυγουντ έσπευσαν να στείλουν τα συλληπητήριά τους στην οικογένεια της. Μεταξύ άλλων, και ο Νίκολας Κέιτς, με τον οποίο η Πρίσλεϊ υπήρξε παντρεμένη από το 2002 έως το 2004.

«​Είναι ολέθριο», είπε στο Holywood Reporter χαρακτηρίζοντας τη δυσάρεστη είδηση που έμαθε και πρόσθεσε: «Η Λίζα είχε το μεγαλύτερο χαμόγελο από οποιονδήποτε γνώρισα ποτέ».

Τέλος, αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο γιο της τραγουδίστριας, Μπέντζαμιν, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2020. «Βρίσκω κάποια παρηγοριά στην ελπίδα ότι θα βρεθεί και πάλι με τον γιο της, Μπέντζαμιν», ανέφερε.

Nicolas Cage shared an emotional tribute to Lisa Marie Presley after her tragic death on Thursday https://t.co/8AsftwV28q pic.twitter.com/MQsGRXBEqg

— The Hollywood Reporter (@THR) January 13, 2023