Όπως αναμενόταν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έτυχε θερμής υποδοχής στις ΗΠΑ, στο πρώτο του ταξίδι εκτός Ουκρανίας μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος στις 24 Φεβρουαρίου. Ο Τζο Μπάιντεν, από τη δική του μεριά, διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η χώρα του δεν θα μείνει μόνη απέναντι στη Ρωσία, ενώ ανακοίνωσε και επίσημα το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία του νέου αντιαεροπορικού συστήματος για την πορεία του πολέμου, ενώ τόνισε ότι γυρνάει με καλά νέα στην Ουκρανία. Υπογράμμισε ότι η διασφάλιση του ουκρανικού εναέριου χώρου είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία του ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την έγκριση του πακέτου των 45 δισεκατομμυρίων από το Κογκρέσο. «Είμαι αισιόδοξος και για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, για τα 45 δισεκατομμύρια. Διότι πρόκειται για μια μεγάλη βοήθεια και ελπίζω ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει αυτή την οικονομική βοήθεια για τη χώρα μας», τόνισε.

