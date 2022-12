Το 2022 έμελλε να γίνει η χρονιά που θα στοιχειώσει την Εύα Καϊλή.

Ήταν μέσα στις πρώτες μέρες του έτους που η Ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών βρέθηκε να εκλέγεται αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια εκλογή που εξασφάλισε άνετα από τον πρώτο κιόλας γύρο. Βρέθηκε στην πέμπτη θέση μεταξύ εννέα Ευρωβουλευτών.

Εύα Καϊλή: Το λόμπι των κρυπτονομισμάτων έχασε την υπέρμαχο του

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου από όλες τις χώρες της ΕΕ και από τις περισσότερες παρατάξεις για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να τους εκπροσωπήσω από τη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για τη χώρα μου την Ελλάδα, και θα εργαστώ ακόμα περισσότερο για να αντεπεξέλθω» δήλωνε τότε η Εύα Καϊλή.

Η εκλογή της Ελληνίδας πολιτικού στο αξίωμα της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον πολιτικό κόσμο. Με πολλούς που τότε έσπευσαν να τη συγχαρούν, να της έχουν γυρίσει πλέον την πλάτη.

«Συγχαρητήρια Εύα Καϊλή για την εκλογή σου. Για πρώτη φορά από το 2014 το Κίνημά μας θα έχει αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σου!» έγραφε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι αποκαλύψεις έφεραν σκληρούς χαρακτηρισμούς για την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εξαιρετικά αιχμηρός ο Νουριέλ Ρουμπινί που έκανε λόγο για «διεφθαρμένη μαζορέτα». Σε tweet του σημείωνε πως η «Βασίλισσα των Crypto» δωροδοκείται σε μετρητά και όχι κρυπτονομίσματα.

That corrupt cheerleader-in-chief “Queen of Crypto” was having her bribes paid in fiat cash – dollars and euros – rather than in crappy Shitcoins! Ultimate hypocrisy!

Pro-Crypto EU Lawmaker Eva Kaili Set to Lose Vice-Presidency Amid Corruption Probe https://t.co/FbPnwQrrPe

— Nouriel Roubini (@Nouriel) December 15, 2022