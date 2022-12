«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τις σχέσεις αξιωματούχων της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει εμπλακεί σε σπιράλ κατηγοριών διαφθοράς σχετικά με την επιρροή του Κατάρ στις Βρυξέλλες», αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico. Η Επιτροπή ζητά επίσης από τον ίδιο τον Αβραμόπουλο να εξηγήσει με ποιο τρόπο συμμορφώθηκε στους κανόνες του lobbying.

Ο κ. Αβραμόπουλος σε επίσημη απάντηση – σχόλιο για την έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωσή του στους κανόνες, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Θα ήθελα όχι μόνο να επικροτήσω αυτή τη δράση, αλλά και να ζητήσω από την Επιτροπή να επισπεύσει και να εντείνει τη διαδικασία επαλήθευσης».

O κ. Αβραμόπουλος υπενθυμίζει πως είχε πάρει έγκριση από την Επιτροπή για τη συμμετοχή του στο επίτιμο ΔΣ της αμαρτωλής – όπως αποδείχθηκε εν συνεχεία- ΜΚΟ Fight Impunity, και τονίζει πως «όπως ίσως γνωρίζετε, η εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετοχή μου στο τιμητικό συμβούλιο της προαναφερθείσας οργάνωσης έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής πολεμικής, συκοφαντίας και σπέκουλας».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κατά τα φαινόμενα «αμαρτωλής» ΜΚΟ Fight Impunity, οργάνωση που ιδρύθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» του Qatargate. Ο κ. Αβραμόπουλος παραδέχθηκε ότι έλαβε πληρωμή 60.000 ευρώ για ένα έτος από την «Fight Impunity» και αργότερα παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ.

Ο Αβραμόπουλος πήρε 60.000 ευρώ για δύο συνέδρια και ένα άρθρο

Μάλιστα ο ίδιος επεσήμανε ότι για τη δραστηριότητά του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε λάβει την απαραίτητη άδεια από την Κομισιόν. «Για την συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας στην ΕΕ.

Στο «στόχαστρο» όλες οι επαφές του Αβραμόπουλου

Το Politico αναφέρει ότι περιήλθε σε γνώση του ένα email που εστάλη στα «σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία» σε κάθε γραφείο των Επιτρόπων, στο οποίο αξιωματούχος της ΕΕ ρωτούσε αν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι είχαν έρθει σε επαφή με τον Αβραμόπουλο ή τη Fight Impunity (το οποίο αναφέρεται ως AITJ, με βάση την πλήρη ονομασία Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι. Το email αυτό στάλθηκε νωρίτερα την Τετάρτη και δόθηκε προθεσμία στους παραλήπτες να απαντήσουν σε λίγες ώρες.

«Είχε το μέλος σας οποιαδήποτε αλληλεπίδραση (αλληλογραφία, συναντήσεις, επαφές) με τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο κατά την περίοδο 3 Φεβρουαρίου 2021 έως 1 Δεκεμβρίου 2021 υπό την ιδιότητά του ως επίτιμου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της AITJ»; Ο αξιωματούχος υπέβαλε την ίδια ερώτηση σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλους εκπροσώπους της οργάνωσης Fight Impunity ή με τον Αβραμόπουλο «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, «και αν ναι, να μας ενημερώσετε για το αντικείμενο αυτής της αλληλεπίδρασης».

Λεπτομέρειες για τη δραστηριότητά του στη Fight Impunity

Η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΕ Ντάνα Σπινάντ δήλωσε: «Στέλνουμε σήμερα [στον Αβραμόπουλο] μια επιστολή για να τον ρωτήσουμε σχετικά με το πώς πληρούσε τις προϋποθέσεις για την άδεια που του δώσαμε για αυτή τη δραστηριότητα [στη Fight Impunity]».

«Έχουμε πει από την αρχή ότι εξετάζουμε τις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του πρώην Επιτρόπου Αβραμόπουλου και μελών του Σώματος», πρόσθεσε η Σπινάντ, λέγοντας ότι η Επιτροπή δεν σχολιάζει τα εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εθιμοτυπικές συναντήσεις σε Επιτρόπους

«Έχουμε πραγματοποιήσει (όπως είπα τη Δευτέρα) εσωτερικούς ελέγχους εντός της Επιτροπής σε σχέση με τον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για τις μετά τη θητεία δραστηριότητές του. Πράγματι όπως είπατε και σημειώνουμε, επισκέφθηκε διάφορους Επιτρόπους τις ημερομηνίες 15 με 17 Νοεμβρίου 2021 κάτι το οποίο οι Επίτροποι περιγράφουν ως μικρής διάρκειας εθιμοτυπικές επισκέψεις, κυρίως σε πρώην συναδέλφους ή στην διάδοχό του, Ίλβα Γιόχανσον, ή σε μια παλιά γνώριμη τη Στέλλα Κυριακίδου» ανάφερε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ ερωτηθείς σχετικά με συναντήσεις του κ. Αβραμόπουλου με Επιτρόπους, αλλά και με το εάν συζητήθηκαν θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το Κατάρ.

Ο κ. Μαμέρ συμπλήρωσε ότι «σε καμία από αυτές τις συναντήσεις από ότι καταλαβαίνουμε δεν εκπροσωπούσε την ΜΚΟ για την οποία είχε ζητήσει μετά-θητεία εξουσιοδότηση» σημειώνοντας επίσης ότι δεν συζητήθηκαν ζητήματα όπως αυτά που τέθηκαν στην ερώτηση.

Παράλληλα, ο επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε λόγο επίσης για συναντήσεις με πρώην συναδέλφους «για μικρής διάρκειας ιδιωτικές συζητήσεις, ειδικότερα όταν αυτοί οι συνάδελφοι ήταν στην Ελλάδα».

«Ωστόσο, η Επιτροπή γράφει στον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για την απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πώς σεβάστηκε τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη μετά-θητεία δραστηριότητά του και του ζητάμε επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς εκπροσώπησε αυτή την ΜΚΟ κατά τη διάρκεια μεταξύ της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και το τέλος της περιόδου» που είχε υποχρέωση να δεσμεύεται από κανόνες της Επιτροπής προσέθεσε ο Ερίκ Μαμέρ.

Η απάντηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Από τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής εκπροσώπου της Επιτροπής Eric Mamer έμαθα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει εσωτερική έρευνα για το αν τηρώ τους περιορισμούς που τέθηκαν μετά την Απόφαση C(2001) 9002, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή κατά την 2365η συνεδρίαση του επίτιμου συμβουλίου της Ένωσης κατά Fight Impunity

Εν όψει αυτής της διαδικασίας θα ήθελα με το παρόν όχι μόνο να επικροτήσω αυτή την ενέργεια αλλά και να ζητήσω από την Επιτροπή να επισπεύσει και να εντείνει τις διαδικασίες για να εξακριβωθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά.

Όπως ίσως γνωρίζετε, η εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιότητά μου ως επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της προαναφερθείσας οργάνωσης έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής πολεμικής, συκοφαντίας και σπέκουλας.

Είμαι βέβαιος ότι το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξει η Επιτροπή μετά την ταχεία επαλήθευση της πλήρους συμμόρφωσης των ενεργειών μου με τους όρους της Απόφασης θα αποσυνδέσει οριστικά και απερίφραστα το όνομά μου από πρακτικές και συμπεριφορές για τις οποίες όλοι μας δεν είχαμε καμία γνώση ή ανάμειξη».