Στο κλίμα των Χριστουγέννων φέτος, μπήκε και επισήμως η Αθήνα με την Τάμτα, στην φωταγώγηση της πλατείας Συντάγματος και το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, χθες, Πεμπτη 1 Δεκεμβρίου.

Τη μεγάλη αυτή γιορτή έντυσε μουσικά η λαμπερή Τάμτα, μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της ελληνικής pop σκηνής.

Η Τάμτα, που μετραει 17 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης πορείας, με την υπέροχη φωνή και την ανατρεπτική σκηνική παρουσία της μας έδειξε για άλλη μια φορά την πολύπλευρη καλλιτεχνική της προσωπικότητα, σε μια απρόσμενη σύμπραξη με την Athens Big Band.

Το look της Τάμτα στη φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα

Μάλσιτα, η Τάμτα έκλεψε την παράσταση, αφού εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα φόρεμα το οποίο είναι στην κυριολεξία σαν έργο τέχνης.

Πολλοί είπαν πως το ίδιο μοιάζει με… χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο λευκό, ζιβάγκο – φόρεμα, το οποίο συνδύασε με λευκό καλσόν και με λευκά, ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Δείτε και μόνοι μας…

Όταν η Τάμτα… δοκίμασε ελεύθερη πτώση

Τους φόβους της θέλησε να καταπολεμήσει η Τάμτα, η οποία στις αρχές Αυγούστου αποφάσισε να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

Δεν το τόλμησε όμως μόνη της αλλά με την 72χρονη μητέρα της και την 25χρονη κόρη της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μοιράστηκε με τους followers της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάποιες φωτογραφίες και στη λεζάντα περιέγραψε τα συναισθήματά της.

Έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο μεγαλύτερος μας εχθρός by fact & by far είναι ο φόβος! Η ζωή θέλει τόλμη, πρέπει να το θυμόμαστε όταν χανόμαστε.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε τολμήσει και έχουμε ξεπεράσει τους φόβους μας οικογενειακώς, ζήσαμε κι αυτή την υπέροχη και απερίγραπτη εμπειρία μαζί. Η μαμά μου 72 παρακαλώ.

Ευχαριστούμε πολύ για την εμπειρία, αγάπη και ασφάλεια που μας πρόσφερε».

Δείτε τις φωτογραφίες που πόσταρε