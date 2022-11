Εφόσον οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ επιβεβαιωθούν, οι Δημοκρατικοί χάνουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όμως το σκηνικό είναι πιο ρευστό στη Γερουσία, όπου στις κάλπες αυτών των ενδιάμεσων εκλογών κρίνονται οι 35 από τις συνολικά 100 έδρες.

Οι πολιτικές ισορροπίες είναι ήδη οριακές στο διχασμένο νομοθετικό σώμα, μοιρασμένο από την εκλογή του Τζο Μπάιντεν το 2020 ακριβώς 50-50 μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, με την «ζυγαριά» να γέρνει υπέρ των πρώτων σε περίπτωση ισοψηφίας χάρη στην ψήφο της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αρκεί ένα από τα δύο κόμματα να κερδίσει μια επιπλέον έδρα, χωρίς να χάσει κάποια άλλη, για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Εάν το καταφέρουν οι Δημοκρατικοί, θα είναι… «χαράς ευαγγέλια» για τον Λευκό Οίκο, καθώς αυτό θα σημαίνει ότι η νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης δεν θα τεθεί υπό την πλήρη πολιτική «ομηρία» των Ρεπουμπλικανών -και δη των τραμπικών- για το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας Μπάιντεν.

Εάν όχι, η πορεία μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2024 αναμένεται επικίνδυνα ταραχώδης, σε μια ήδη πολωμένη υπερδύναμη που βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές -εντός και εκτός συνόρων- προκλήσεις.

Σε ορισμένες αμφίρροπες πολιτείες, το αποτέλεσμα για τη Γερουσία προβλέπεται ότι θα κριθεί στο «νήμα», για διαφορετικούς λόγους στην καθεμιά.

Ως εκ τούτου, τα βλέμματα όλων είναι ανήσυχα «καρφωμένα» σε αυτές. Και δη δεδομένου ότι απέναντι στους Δημοκρατικούς υποψηφίους έχουν ριχτεί σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί, που υποστηρίζονται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Pittsburgh Post-Gazette endorses ‘unifier’ Oz over ‘troubling’ Fetterman https://t.co/FLKrM3FAtu pic.twitter.com/RqAVHKvIBD — New York Post (@nypost) November 1, 2022

Πενσυλβάνια: ίσως η πιο κρίσιμη μάχη

Στην πιο δαπανηρή μάχη για τη Γερουσία φέτος -με ειδικό μάλιστα βάρος για την Ελλάδα- ένας καρδιοχειρουργός σταρ της τηλεόρασης, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και ακόμη πιο στενών δεσμών με την κυβέρνηση Ερντογάν στην Τουρκία, ο Τουρκο-αμερικανός Δρ Μεχμέτ Οζ, αναμετριέται με τον αντισυμβατικό Δημοκρατικό νυν αντικυβερνήτη της πολιτείας, Τζον Φέτερμαν.

Ο τελευταίος -μέρος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος και εξαιρετικά δημοφιλής στην πολιτεία του λόγω του κοινωνικού και πολιτικού έργου- ήταν μέχρι πρότινος το μεγάλο φαβορί στις δημοσκοπήσεις.

Το γεγονός ότι παλεύει να αναρρώσει από ένα σοβαρό εγκεφαλικό, που υπέστη τον περασμένο Μάιο, δεν φάνηκε να επηρεάζει αρχικά τους ψηφοφόρους.

Αυτό ωστόσο άλλαξε ξαφνικά από τα τέλη Οκτωβρίου, μετά το πρώτο και μοναδικό ντιμπέιτ με τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του.

Παρά τις ιατρικές διαβεβαιώσεις ότι είναι σε θέση να υπηρετήσει στη Γερουσία, η δυσκολία του Φέτερμαν στην εκφορά του λόγου κατά την τηλεοπτική αναμέτρηση ενέτεινε τον προβληματισμό.

Η βιτριολική προεκλογική εκστρατεία του Μεχμέτ Οζ φρόντισε να τον «τροφοδοτήσει», με συνεχείς επιθέσεις κατά του Φέτερμαν για ό,τι μπορεί να βάλει ο νους.

Από την «ακραία σοσιαλιστική» ατζέντα του αντιπάλου του, όπως τη χαρακτηρίζει, μέχρι την ανεπιτήδευτη εμφάνισή του, ακόμη και τη διατροφή του.

«Αν ο Τζον Φέτερμαν είχε φάει ποτέ λαχανικά στη ζωή του, ίσως δεν θα είχε πάθει σοβαρό εγκεφαλικό», δήλωσε στα τέλη Αυγούστου ο Δρ Οζ, που πολλοί από την ιατρική κοινότητα τον έχουν χαρακτηρίσει «τσαρλατάνο».

Παρ’ όλα αυτά, χάρη στη στήριξη του υπερσυντηρητικού δικτύου Fox News και πρωτίστως του Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε ισχνό προβάδισμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Προς στήριξη του Φέτερμαν έσπευσαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τις εκλογές ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα.

Τώρα έγκειται στην πολιτική κρίση και στην ενσυναίσθηση των ψηφοφόρων της εκλογικά αμφίρροπης πολιτείας εάν θα εισακουστεί το μήνυμα της προεκλογικής καμπάνιας του Φέτερμαν ότι θέλει να βοηθήσει την Πενσυλβάνια «να ξανασταθεί στα πόδια της», όπως έκανε και ο ίδιος.

Adam Laxalt REAFFIRMS his lead in Nevada… 2022 NEVADA SENATORIAL POLLING AVERAGE@AdamLaxalt (R): 47% (+2.11%)

Catherine Cortez Masto* (D): 45% My Rating: Leaning Republican pic.twitter.com/EwZX0xbpB8 — Realignment Politics (@politicsrea) November 5, 2022

Νεβάδα: η καθοριστική ψήφος των Λατινοαμερικανών

H πρώτη Αμερικανίδα γερουσιαστής από την ισπανόφωνη κοινότητα, η Κάθριν Κορτέζ Μάστο, διεκδικεί την επανεκλογή της απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Άνταμ Λάξαλτ.

Η κούρσα εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει πολιτικό βαρόμετρο για τη μείωση της απήχησης των Δημοκρατικών στις τάξεις των Λατίνων τη Νεβάδα, καθώς ένα μεγάλος μέρος τους δείχνει να γοητεύεται από τις λαϊκίστικες «Σειρήνες» των Ρεπουμπλικανών.

Η τάση αυτή καταγράφεται στη δυτική πολιτεία από τις προεδρικές εκλογές του 2020 και οι τωρινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ενισχύεται, υπό το βάρος της λαϊκής δυσαρέσκειας για την εκτίναξη του πληθωρισμού και του κόστους ζωής.

Η Νεβάδα είναι μια από τις πέντε πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο στις ΗΠΑ. Κι αυτό, ενώ μετρά «πληγές» από την πανδημία της COVID-19, που «γονάτισε» την τοπική τουριστική βιομηχανία και δη του Λας Βέγκας.

Σε αυτό το φόντο, η Μάστο εμφανίζεται ως η πιο ευάλωτη από τους Δημοκρατικούς που διεκδικούν την επανεκλογή τους στη Γερουσία.

Απέναντί της έχει έναν βετεράνο του Ιράκ και πρώην πολιτειακό γενικό εισαγγελέα, ο οποίος προέρχεται από πολιτικό «τζάκι» και θέλει να συνεχίσει την οικογενειακή «παράδοση» στο Καπιτώλιο (ο πατέρας και ο παππούς του ήταν γερουσιαστές).

Για να το πετύχει, ο Άνταμ Λάξαλτ βασίζεται στη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν άλλωστε ενεργό μέλος της προεκλογικής εκστρατείας του στη Νεβάδα στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Όταν ο Τραμπ έχασε στην πολιτεία, ο Λάξαλτ προσπάθησε να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα, ισχυριζόμενος ότι είχε γίνει μεγάλης κλίμακας νοθεία, χωρίς να παρουσιάσει όμως στοιχεία. Φέτος επικέντρωσε την προεκλογική εκστρατεία του σε αυτό που οι τραμπικοί αποκαλούν «πολιτιστικό πόλεμο» κατά «της αριστεράς και των ελίτ», που επιβουλεύονται «τις πατριωτικές αξίες».

Arizona Senate candidates Blake Masters and Mark Kelly are both trying to sell voters on a different kind of big government. https://t.co/Dt6U4lG0Kn — reason (@reason) November 7, 2022

Αριζόνα: ο ρόλος των αναποφάσιστων

Εδώ και μήνες ο Δημοκρατικός υποψήφιος γερουσιαστής και πρώην αστροναύτης Μαρκ Κέλι είχε σταθερό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του -αρνητή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020 και υποστηριζόμενο από τον Τραμπ- Μπλέικ Μάστερς.

Όμως η κούρσα άρχισε ξαφνικά να γίνεται αμφίρροπη καθώς πλησίαζε η ώρα της κάλπης και οι ουκ ολίγοι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι άρχισαν να παίρνουν θέση.

Στην πολιτεία του Γκραν Κάνιον οι δύο αντίπαλοι υποψήφιοι άρχισαν τους ελιγμούς και τις ακροβασίες. Με την οικονομία και το θέμα της μετανάστευσης στη συνοριακή Αριζόνα να εξελίσσονται σε «Αχίλλειο πτέρνα» της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Δημοκρατικός υποψήφιος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Μπάιντεν.

Ο 36χρονος επιχειρηματίας Μάστερς από την άλλη -με μέντορα τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή του PayPal και της Palantir Technologies, Πίτερ Θίελ- επιδόθηκε σε «κωλοτούμπες».

Μετά την επικράτησή του ως τραμπικός στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, άρχισε να μασά τα λόγια του περί της «κλεμμένης ψήφου» τις προεδρικές του 2020.

Αφαίρεσε από τον ιστότοπό του τις σκληροπυρηνικές απόψεις που εξέφραζε κατά των αμβλώσεων. Έχει επίσης κατεβάσει κατά τι τους τόνους στο θέμα της οπλοκατοχής και της μετανάστευσης, στα οποία ήταν αναφανδόν υπέρ και κατά αντιστοίχως.

Προσπάθησε παράλληλα να παρουσιάσει τον Δημοκρατικό αντίπαλό του ως εξτρεμιστή σε κοινωνικά ζητήματα.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο Μάστερς έλαβε και τη δημόσια στήριξη του ηθοποιού Τσακ Νόρις. «Ξέρει τα αποτελέσματα στην Αριζόνα πριν από το Fox News», αστειεύτηκε στο Twitter. Αλλά αυτό μένει να φανεί.

NEW POLL: Johnson widens lead over Barnes to six points in Wisconsin Senate race https://t.co/WKS41ODK7K pic.twitter.com/LZFN5IVTTL — The Hill (@thehill) November 8, 2022

Ουισκόνσιν: το φυλετικό ζήτημα

Στην πολιτεία όπου ο Τζο Μπάιντεν επικράτησε στις προεδρικές εκλογές του 2020 με διαφορά μόλις 20.000 ψήφων, ο 67χρονος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και «βαμμένος» τραμπικός Ρον Τζόνσον διεκδικεί μια τρίτη θητεία έναντι του Δημοκρατικού Μαντέλα Μπαρνς.

Οι συνωμοσιολογικές θέσεις του περί «κλεμμένης ψήφου» το 2020, η επιμονή του να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της εισβολής στο Καπιτώλιο το 2021, η ακραία ρατσιστική ρητορική του και οι αντιεμβολιαστικές θεωρίες του -με ισχυρισμούς ακόμη και ότι ο κοροναϊός μπορεί να εξοντωθεί με στοματικό διάλυμα- δεν φάνηκε να τον βοηθούν ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις.

Ο 35χρονος Αφροαμερικανός νυν αντικυβερνήτης του Ουισκόνσιν, Μαντέλα Μπαρνς, άρχισε την κούρσα με άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα.

Αυτό όμως άλλαξε με την παρέβαση του τραμπικού μηχανισμού παραπληροφόρησης, που «βάφτισε» λίγο πολύ τον Δημοκρατικό υποψήφιο -μέλος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος- «εξτρεμιστή» και «σύμμαχο συμμοριών».

Αυτά σε μια πολιτεία με ιστορικό φονικών αστυνομικών επιθέσεων με ρατσιστικά κίνητρα, η οποία διχάστηκε κατά τις ταραχές το καλοκαίρι του 2020 με τις κινητοποιήσεις κατά των φυλετικών διακρίσεων του κινήματος Black Lives Matter.

Στο πλαίσιο αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, το «στρατόπεδο» Τραμπ επιχείρησε να συνδέσει τον Μπαρνς με την εγκληματικότητα, προκαλώντας οργή για ρατσισμό και υποκίνηση φυλετικής βίας.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος γερουσιαστής τάσσεται υπέρ της επιβολής αυστηρών περιορισμών στην οπλοκατοχή, υπερασπίζεται το δικαίωμα στην άμβλωση και είναι υπέρμαχος της πράσινης ανάπτυξης.

Οι αλγεινές εντυπώσεις από τον πόλεμο λάσπης εναντίον του τελικά μπορεί να τον κάνουν τον πρώτο Αφροαμερικανό γερουσιαστή της πολιτείας.

1 day until election day, and the Georgia senate is heating up. Incumbent Democrat Raphael Warnock faces off against Republican Hershal Walker. Warnock has a Slight lead in the polls, but it’s still anyone’s race.#SalsaTheVote #Vote #Midterms #Congress #Senate #GetOutAndVote pic.twitter.com/B1knjAj4jF — Salsa The Vote (@SalsaTheVote) November 7, 2022

Τζόρτζια: το πιθανό απόλυτο ντέρμπι

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής και πάστορας Ράφαελ Γουόρνοκ υπερασπίζεται την έδρα του έναντι του τραμπικού πρώην παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Χέρσελ Γουόκερ.

Η κούρσα αυτή πιθανολογείται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε θρίλερ, σε μια πολιτεία που κράτησε το 2020 τις ΗΠΑ σε «αναμμένα κάρβουνα» με επανακαταμετρήσεις, μέχρι να επιβεβαιωθεί η οριακή επικράτηση του Τζο Μπάιντεν στην Τζόρτζια (η πρώτη Δημοκρατικού προεδρικού στα εδάφη της από το 1992).

Τώρα το σασπένς δεν αποκλείεται να επαναληφθεί, καθώς οι δύο βασικοί υποψήφιοι γερουσιαστές είναι στήθος με στήθος στις δημοσκοπήσεις και η τοπική νομοθεσία προβλέπει τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου έναν μήνα αργότερα, εάν κανείς δεν εξασφαλίσει το 50% των ψήφων.

Το γεγονός ότι η προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου έχει αμαυρωθεί από ένα σκασμό σκάνδαλα δεν δείχνει να πτοεί το βαθιά συντηρητικό κομμάτι του εκλογικού σώματος της Τζόρτζια.

Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του δείχνουν να του συγχωρούν ακόμη και τον ξεδιάντροπο προεκλογικό φαρισαϊσμό του.

Παρουσιάστηκε ως «προστάτης των παραδοσιακών αξιών» και σφοδρός πολέμιος των αμβλώσεων. Ωστόσο καταγγέλλεται ότι ανάγκασε πρώην ερωμένες του να κάνουν άμβλωση. Έχει ιστορικό κακοποίησης γυναικών (η πρώτη σύζυγός του κατήγγειλε ότι της είχε βάλει όπλο στον κρόταφο). Επίσης αποδέχθηκε ότι έχει εξώγαμα παιδιά.

Όλα αυτά, την ώρα που ο Δημοκρατικός αντίπαλός του προσπαθεί να εστιάσει στα ουσιώδη. Ένα από αυτά είναι η ανάγκη προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων: ήδη πλήττονται σοβαρά από τον νέο εκλογικό νόμο που ψήφισε η ρεπουμπλικανικού ελέγχου πολιτειακή Βουλή και τίθεται από αυτές τις εκλογές σε ισχύ στην Τζόρτζια.

Ένα δεύτερο είναι το δικαίωμα στην άμβλωση, που στην παραδοσιακά συντηρητική πολιτεία απαγορεύτηκε μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης. Διάστημα κατά το οποίο πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι κυοφορούν…