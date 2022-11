Ήδη ο πρώτος στα χρονικά μουσουλμάνος υποψήφιος που έχει επιλεγεί από μεγάλο κόμμα στις ΗΠΑ για τη διεκδίκηση έδρας στη Γερουσία, ο Μεχμέτ Οζ είναι επίσης ο μοναδικός υποψήφιος για το Κογκρέσο που έχει διπλή υπηκοότητα και έχει υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ξένης χώρας.

Γιος Τούρκων μεταναστών από το Ικόνιο, γεννήθηκε στο Κλίβελαντ του Οχάιο το 1960. Μεγάλωσε στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Κατά τη δεκαετία του 1980 υπηρέτησε οικειοθελώς στον στρατό της Τουρκίας για έξι εβδομάδες (όσο η υποχρεωτική εκπαίδευση για πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό), προκειμένου να μην χάσει την τουρκική υπηκοότητα, την οποία διατηρεί ταυτόχρονα με την αμερικανική.

Ο ίδιος λέει ότι έκανε αυτή την επιλογή για να μπορεί να φροντίζει την άρρωστη μητέρα του, η οποία πάσχει από Αλτσχάιμερ και μένει στην Τουρκία. Με την… ευκαιρία πάντως, έχει ψηφίσει και σε τουρκικές εκλογές.

Αν και στις ΗΠΑ δεν απαγορεύεται στα μέλη του Κογκρέσου να έχουν διπλή υπηκοότητα, οι στενοί δεσμοί του Οζ με την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν έχουν επικριθεί έντονα, ακόμη και στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανικών για το χρίσμα του γερουσιαστή στην Πενσυλβάνια.

Η ταύτισή του με την Άγκυρα σε ακανθώδη θέματα, όπως η μη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, έχει εγείρει ερωτήματα για τον ακριβή ρόλο του στο ορατό πλέον ενδεχόμενο εκλογής του στη Γερουσία.

Το προεκλογικό επικελείο του κάνει λόγο για ως «ξενοφοβικές επιθέσεις». Ο ίδιος, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια ως «πολιτικό αντιπερισπασμό», δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από την τουρκική υπηκοότητα εάν οι ψηφοφόροι της Πενσυλβάνια τον επιλέξουν για γερουσιαστή τους.

Όπως όμως έγραψε προ μηνών σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο στο National Review o Μπέντζαμιν Μπερντ, αναλυτής και στέλεχος της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Middle East Forum, αυτή η κίνηση από μόνη της δεν είναι αρκετή.

