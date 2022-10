Τα νέα σημερινά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα έχουν διακόψει τη υδροδότηση στο 80% των καταναλωτών στο Κίεβο και την ηλεκτροδότηση σε 350.000 νοικοκυριά, ανακοίνωσε ο δήμαρχος ης ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω του Telegram.

«Εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν σε ενεργειακή υποδομή κοντά στο Κίεβο, το 80% των καταναλωτών στην πρωτεύουσα έχουν μείνει χωρίς υδροδότηση. 350.000 νοικοκυριά στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», έγραψε ο Βιτάλι Κλίτσκο.

80% of #Kyiv residents are now without water because of strikes by the occupiers, reports mayor @Vitaliy_Klychko . pic.twitter.com/623Zy4p8nc

«Εκατοντάδες κοινότητες σε επτά περιοχές της Ουκρανίας» πλήττονται από διακοπές ηλεκτροδότησης μετά τα «μαζικά ρωσικά πλήγματα», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένιθς Σμιγκάλ στο Telegram.

«Οι ρώσοι τρομοκράτες επετέθησαν και πάλι μαζικά στην Ουκρανία. Οι στόχοι τους δεν είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά ζωτικής σημασίας μη στρατιωτικές υποδομές», έγραψε ο ουκρανός πρωθυπουργός. «Πύραυλοι και drones έπληξαν δέκα περιοχές, προκαλώντας καταστροφές σε 18 υποδομές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν σχέση με το ενεργειακό σύστημα».

Στο Κισινάου, το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια ρωσικού πυραύλου που κατερρίφθη από τις ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις έπεσαν σε μολδαβικό χωριό στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά όχι και θύματα.

In the morning in #Moldova, one of the occupiers’ rockets fell in the village of Naslavcea, Ocnita district, according to the Interior Ministry. pic.twitter.com/V7xkQAawin

— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022