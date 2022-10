Σειρά εκρήξεων συγκλόνισαν σήμερα πρωί το Κίεβο, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σημειώνονται εκρήξεις σε μια σειρά περιοχές της Ουκρανίας, όπως την Οδησσό, τη Ζαπορίζια, το Χάρκοβο, ενώ σε συναγερμό έχει τεθεί όλη η χώρα.

‼️#Ukrainian media reports explosions in the regions of #Zaporizhzhia, #Kirovograd, #Kyiv, #Kharkiv and #Odesa. Air defense systems work in #Poltava, #Vinnytsia and #Dnipropetrovsk regions.

— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022