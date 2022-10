Τρεις άνδρες τραυματίστηκαν σήμερα στο Βερολίνο όταν ειρηνικοί διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση κοντά στην ιρανική πρεσβεία από άνδρες που φορούσαν μάσκα και τράπηκαν έπειτα σε φυγή, ανακοίνωσε η αστυνομία στη Γερμανία.

Οι επιτιθέμενοι, με τα πρόσωπά τους καλυμμένα από κασκόλ, κατέβασαν σημαίες και πανό που ήταν κρεμασμένα από ένα τροχόσπιτο που ήταν σταθμευμένο κοντά στην ιρανική πρεσβεία. Στη συνέχεια οι δράστες προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα του τροχόσπιτου και ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ των επιτιθέμενων και των επιβαινόντων του οχήματος.

Τρεις από τους διαδηλωτές τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.

Early morning today, a group of five Intelligence agents of Islamic regime armed with knives & handguns attacked a group of #Iranian protesters who were protesting in front of #Iran embassy in #Berlin, #Germany. They stabbed several protesters!#MahsaAminipic.twitter.com/AdAzknMjYv

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 30, 2022