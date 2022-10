Με σφαίρες και δακρυγόνα οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να διαλύσουν τις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν και πάλι σήμερα σε πολλές πόλεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών.

Από την έναρξη του κινήματος αυτού, νεαρές γυναίκες, φοιτήτριες και μαθήτριες, βγάζουν τη μαντίλα τους και κόβουν τα μαλλιά τους, αψηφώντας τις απαγορεύσεις. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Σήμερα, πολλοί Ιρανοί, άνδρες και γυναίκες, κατέβηκαν πάλι στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στο Όσλο και την κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δείχνουν ότι σημειώθηκαν πυρά στο Ισπαχάν, το Καράτζ και τη γενέτειρα της Αμινί, την κουρδική πόλη Σακέζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Στην Τεχεράνη, φοιτήτριες που δεν φορούσαν χιτζάμπ διαδήλωσαν σε έναν δρόμο φωνάζοντας το σύνθημα «Θάνατος στον δικτάτορα», σύμφωνα με ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα για να διαλύσουν μια κινητοποίηση δικηγόρων οι οποίοι φώναζαν το σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία». Τουλάχιστον τρεις δικηγόροι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τη μεταρρυθμιστική εφημερίδα Shargh.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Isna, μεγάλος αριθμός αστυνομικών έχει αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα. Οι διαδηλώσεις έγιναν σε ορισμένες περιοχές της πόλης, όπως στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης και οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν «για να αποκαταστήσουν την τάξη χωρίς να προσφύγουν στη βία», πρόσθεσε.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 108 άνθρωποι στην καταστολή των διαδηλώσεων, σύμφωνα με το IHR και εκατοντάδες άλλοι συνελήφθησαν. Η καταστολή είναι ιδιαίτερα βίαιη στο Σαναντάτζ, την επαρχία του ιρανικού Κουρδιστάν, όπου σύμφωνα με τις ΜΚΟ οι αρχές χρησιμοποίησαν βαρέα όπλα σε ορισμένες συνοικίες.

«Γίνετε η φωνή του Σαναντάτζ» έγραφαν τα φέιγ-βολάν που έριξαν στους δρόμους οι ακτιβιστές, εν μέσω των αυστηρών περιορισμών στη χρήση του διαδικτύου. Τα καταστήματα έμειναν κλειστά σήμερα στην πόλη.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εμποδίσει νέους φόνους στο Κουρδιστάν», είπε ο Μαχμούντ Αμιρί-Μογαντάμ, ο διευθυντής του IHR. Οι Ιρανοί καλούνται επίσης να διαδηλώσουν «σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ηρωικό λαό του Ζαχεντάν», της πρωτεύουσας του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τουλάχιστον 93 ανθρώπους στις ταραχές που ξέσπασαν στις 30 Σεπτεμβρίου, στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον βιασμό ενός νεαρού κοριτσιού από έναν αστυνομικό, σύμφωνα πάντα με το IHR.

Νωρίτερα σήμερα, μετά τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες δυτικές χώρες, τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το «πράσινο φως» για να επιβληθούν κυρώσεις στους Ιρανούς υπευθύνους της καταστολής. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο μονίμων πρεσβευτών στις Βρυξέλλες αναμένεται ότι θα επικυρωθεί την Δευτέρα από τους υπουργούς Εξωτερικών, που θα συνεδριάσουν στο Λουξεμβούργο, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

«Πρέπει να ζητήσουμε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι της καταστολής των γυναικών. Ήρθε η στιγμή να τους επιβάλουμε κυρώσεις. Η σοκαριστική βία σε βάρος του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη» σχολίασε στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The brave Iranian women demand freedom and equality – values that Europe believes in and must speak up for.

The violence must stop. Women must be able to choose.

This shocking violence cannot stay unanswered.

It’s time to sanction those responsible for this repression. pic.twitter.com/o4nKEjkpNT

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2022