Γράφει η Ίλντα Τόσκα*

Ένα μυθιστόρημα μπορεί να συγκινήσει, να δημιουργήσει συναισθήματα ή να διασκεδάσει. Θα μπορούσε όμως, ένα βιβλίο να ωθήσει κάποιον σε φόνο;

Υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας για όλα τα είδη των θεμάτων. Μια από αυτές είναι η σύνδεση του βιβλίου «The Catcher in the Rye» με διάφορους δολοφόνους διάσημων προσώπων. Συγκεκριμένα, το βιβλίο του J.D. Salinger, που εκδόθηκε το 1951, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και άκρως αμφιλεγόμενα μυθιστορήματα στην ιστορία.

Απαγορεύτηκε σε εκατοντάδες σχολεία στις ΗΠΑ για τη χυδαία γλώσσα και τον επαναστατικό του χαρακτήρα. Το βιβλίο όμως, βρέθηκε στην κατοχή μερικών από τους πιο διαβόητους δολοφόνους υψηλών αμερικανικών προσωπικοτήτων, προκαλώντας τις θεωρίες συνωμοσίας. Θεωρήθηκε πως το μυθιστόρημα αποτελεί το έναυσμα για τους «κοιμώμενους δολοφόνους» να σκοτώσουν.

Η υπόθεση

Το μυθιστόρημα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1951 και αρχικά ήταν γραμμένο για ενήλικες. Το άγχος και η αποξένωση που ένιωθαν οι έφηβοι εκείνη την εποχή όμως, τους οδήγησε στο να λατρέψουν το βιβλίο. Συγκεκριμένα, ο πρωταγωνιστής Holden Caulfield, θεωρείται το σύμβολο της εφηβικής εξέγερσης.

Το «Catcher in the Rye» περιγράφει τον Holden Caufield, ένα 17χρονο αγόρι που αφηγείται κάποια γεγονότα της ζωής του μέσα από ένα ψυχιατρείο. Για όσους δεν πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια, το βιβλίο μοιάζει καταθλιπτικό. Παρόλα αυτά ο ήρωας αντί να είναι απρόβλεπτος και ανισόρροπος, είναι ένα αγόρι ίδιο με όλα τα άλλα. Ο καθένας θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί του, πόσο μάλλον κάποιος που έπασχε από κάποια ψυχική διαταραχή.

Το βιβλίο θεωρείται αυτοβιογραφικό καθώς ο J.D. Salinger το έγραφε όταν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική λόγω μεταραυματικού στρες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πώς όμως, ένα βιβλίο που μιλάει για την επανάσταση ενός ψυχικά διαταραγμένου ατόμου συνδέεται με κάποιες από τις πιο γνωστές δολοφονίες στην ιστορία;

Τζόν Φ. Κένεντι (JFK) – Χάρβεϊ Όσβαλντ

Ο JFK πυροβολήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1963 και ο Χάρβεϊ Όσβαλντ κατηγορήθηκε για το έγκλημα. Μετά τη σύλληψη του Όσβαλντ, η αστυνομία και οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στο διαμέρισμά του και κατέγραψαν τα πάντα στο εσωτερικό. Στη βιβλιοθήκη βρέθηκε ένα αντίτυπο του «Catcher in the Rye» μαζί με άλλα βιβλία όπως το «Η φάρμα των ζώων» του Τζόρτζ Όργουελ και το «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ.

Ο ψυχολόγος του Όσβαλντ, δρ Χάρτογκς, τον είχε αξιολογήσει όταν ήταν έφηβος και είχε πει ότι ζει μια «ζωντανή φανταστική ζωή, που περιστρέφεται γύρω από τα θέματα της παντοδυναμίας και της εξουσίας μέσω των οποίων προσπαθεί να αντισταθμίσει τις παρούσες ελλείψεις και απογοητεύσεις του».

Ρόναλντ Ρήγκαν – Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ

Ένα άλλο αντίτυπο του βιβλίου βρέθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του παρ’ ολίγον δολοφόνου του Ρόναλντ Ρήγκαν, του Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ. Το 1976, κυκλοφόρησε η ταινία «Taxi driver» και ο Χίνκλεϊ έπαθε εμμονή με την πρωταγωνίστρια Τζόντι Φόστερ. Μετακόμισε στο Κονέκτικατ για να είναι κοντά της και ξεκίνησε να της στέλνει ερωτικές επιστολές και της τηλεφωνούσε συνεχώς.

Ο Χίκλεϊ δεν μπορούσε να δεχτεί το γεγονός πως δεν μπορούσε να τραβήξει την προσοχή της Φόστερ και σκέφτηκε ένα μεγάλο σχέδιο για να τον προσέξει. Αποφάσισε να σκοτώσει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρήγκαν!

Έγραψε ένα γράμμα στη Φόστερ πριν επιχειρήσει να πυροβολήσει τον Ρήγκαν.

«Τους τελευταίους επτά μήνες, σου άφησα δεκάδες ποιήματα, γράμματα και ερωτικά μηνύματα με την αμυδρή ελπίδα ότι θα μπορούσες να αναπτύξεις ενδιαφέρον για μένα. Παρόλο που μιλήσαμε στο τηλέφωνο μερικές φορές, δεν είχα ποτέ το θάρρος να σε πλησιάσω απλά και να σου συστηθώ. … Ο λόγος που προχωρώ τώρα σε αυτή την προσπάθεια είναι επειδή δεν μπορώ να περιμένω άλλο για να σε εντυπωσιάσω – John Hinckley Jr».

Στις 30 Μαρτίου 1981, ο Χίνκλεϊ πυροβόλησε τον Ρόναλντ Ρίγκαν με ένα περίστροφο. Χτυπήθηκαν δυο αστυνομικοί, ο γραμματέας Τύπου και ο ίδιος ο πρόεδρος Ρήγκαν. Η έρευνα στο σπίτι του αποκάλυψε ένα αντίτυπο του The Catcher and the Rye στο τραπεζάκι του.

Τζον Λένον – Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν

Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα μείνει για πάντα γνωστός ως ο άνθρωπος που πήρε αυτόγραφο από τον Τζον Λένον λίγες ώρες πριν τον πυροβολήσει και τον σκοτώσει μπροστά από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1980, ο Λένον έφτασε στο διαμέρισμά του όταν είδε τον Τσάπμαν. Εκείνος έβγαλε ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στη πλάτη. Μετά τον πυροβολισμό, ο Τσάπμαν κάθισε ήρεμα και άρχισε να ξεφυλλίζει το «The Catcher in the Rye», ενώ περίμενε να έρθει η αστυνομία.

Μέσα στο βιβλίο είχε γράψει; «Από τον Χόλντεν Κόλφιλντ στον Χόλντεν Κόλφιλντ. Αυτή είναι η δήλωση μου». Μάλιστα, ο Τσάπμαν δήλωσε στην αστυνομία κατά την κράτησή του: «Είμαι σίγουρος ότι το μεγάλο μέρος του εαυτού μου είναι ο Χόλντεν Κόλφιλντ, ο οποίος είναι το κύριο πρόσωπο στο βιβλίο. Το μικρό μέρος του εαυτού μου πρέπει να είναι ο Διάβολος».

Ρεμπέκα Σέιφερ – Ρόμπερτ Τζον Μπάρντο

Η Ρεμπέκα Σέιφερ ήταν ηθοποιός και μοντέλο, που δολοφονήθηκε το 1989 από έναν επικίνδυνο θαυμαστή στο διαμέρισμά της. Ο Ρόμπερτ Τζον Μπάρντο είχε εμμονή με την Ρεμπέκα, την οποία παρακολουθούσε για τρία χρόνια.

Προσπάθησε μάταια να την προσελκύσει πολλές φορές και η εμμονή του έφτασε στο απροχώρητο όταν την είδε να γυρίζει μια ερωτική σκηνή με έναν άνδρα για μια ταινία της.

Τότε, ο Μπάρντο αποφάσισε να την τιμωρήσει επειδή είχε γίνει «άλλη μια πόρνη του Χόλιγουντ». Αγόρασε με την βοήθεια του αδελφού του ένα όπλο και πήγε στο σπίτι της άτυχης ηθοποιού. Η Ρεβέκκα ήταν μέσα, περιμένοντας την παράδοση ενός σεναρίου όταν χτύπησε το κουδούνι. Αντί για το σενάριο, ήταν ο Μπάρντο. Της έδειξε ένα γράμμα και ένα αυτόγραφο που του είχε ταχυδρομήσει στο παρελθόν και προσπάθησε να της μιλήσει. Η Ρεβέκκα του ζήτησε ευγενικά να μην ξαναεπισκεφθεί την κατοικία της.

Ο Μπάρντο συμφώνησε και έφυγε. Πήγε σε ένα κοντινό εστιατόριο για να φάει. Μια ώρα αργότερα, επέστρεψε στο διαμέρισμα της Ρεβέκκας και την πυροβόλησε εν ψυχρώ. Στην πίσω τσέπη του παντελονιού του είχε το αντίτυπο του «The Catcher in the Rye», το οποίο πέταξε στην σκεπή ενός σπιτιού στην προσπάθεια του να ξεφύγει.

Ο ίδιος θεωρούσε πως το βιβλίο ήταν αποδεικτικό στοιχείο.

*Η Ίλντα Τόσκα σπουδάζει στη New Media Studies