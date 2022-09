Απίστευτες εικόνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το προσφυγικό καμπ Σερρών, όπου περισσότεροι από 100 ιρακινοί πρόσφυγες Γιαζίντι βρίσκονται έξω από τη δομή, η οποία αδυνατεί να τους φιλοξενήσει καθώς είναι υπερπλήρης.

Για σχεδόν δύο εβδομάδες, περίπου 120 Γιαζίντι κοιμούνται στο δρόμο εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, χωρίς φαγητό, νερό και άλλες βασικές ανάγκες.

«Κοιμόμαστε στο έδαφος εδώ και 12 μέρες», δήλωσε στο euronews ο Fahad, 22 ετών, που κάθεται έξω από τον καταυλισμό.

«Κάθε μέρα, παρακαλούμε να μας επιτρέψουν να μπούμε στον καταυλισμό. Κανείς δεν μας βοηθάει. Φοβόμαστε και δεν έχουμε πουθενά να πάμε».

Yazidi News Follow Ups 👇 #Yazidi migrants waiting to enter the Serres refugee camp in #Greece

They are calling upon international organizations to help them find shelters.

📷AFP#Yazidi_News_English pic.twitter.com/FdIPrdfwrf

— Yazidi News English (@Yazidinews_En) September 6, 2022