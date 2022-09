Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ματία Σόρμπι, τραυματίστηκε από έκρηξη νάρκης στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περάσει στην αντεπίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο ρωσικός στρατός.

Ο Σόρμπι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο που ελέγχεται από τη Μόσχα.

Russian servicemen save life of Mattia Sorbi, Italian journalist injured by Ukrainian mine in Kherson region who covered operations from AFU side. AFU military promised to accompany the reporter Mattia Sorbi by taxi to the line of contact between Ukrainian and Russian troops. pic.twitter.com/D0eu3tB1EB

— SW (@SW83960685) September 8, 2022