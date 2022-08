Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πύρφου Οστάνκινο της Μόσχας, από όπου εκπέμπει η κρατική τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η κηδεία της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του λεγόμενου «μέντορα» του Πούτιν, Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πραγματικός στόχος της βομβιστικής επίθεσης εναντίον της.

Συγκινημένος, ο πατέρας της δημοσιογράφου είπε ότι η κόρη του θα ήθελε οι Ρώσοι πολίτες να τιμήσουν τη μνήμη της, «υπερασπιζόμενοι την πίστη και την Ορθοδοξία και αγαπώντας τον ρωσικό λαό».

Ο 60χρονος αναφέρθηκε στην κόρη του ως ένα «ανατέλλον αστέρι στο ξεκίνημα της διαδρομής του». Είπε ότι η η κοπέλα δολοφονήθηκε βάναυσα μπροστά στα μάτια του από «εχθρούς της Ρωσίας», ενώ στη συνέχεια ευχήθηκε νίκη της χώρας του επί της Ουκρανίας.

