Έξαλλη με τον Πικέ εμφανίζεται η Σακίρα, λίγους μήνες μετά τον επίσημο χωρισμό του ζευγαριού. Ο λόγος είναι ότι ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα έχει βρει νέα σύντροφο και δεν προσπαθεί ούτε υποτυπωδώς να το κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος για την Κλάρα Κία Μαρτί, την 23χρονη που εθεάθη σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον ποδοσφαιριστή, με τα ξένα δημοσιεύματα να αναφέρουν μάλιστα, ότι όχι μόνο είναι η νέα του σχέση, αλλά εργάζεται για εκείνον.

Οι κοινές εικόνες του ζευγαριού από το το Summerfest Cerdanya κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φτάνοντας και στην πρώην του Πικέ, Σακίρα.

Σύμφωνα με τη Mirror, άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της Σακίρα ανέφερε, ότι η Κολομβιανή σταρ είναι πολύ εκνευρισμένη από τη συμπεριφορά του Πικέ.

«Είναι πολύ θυμωμένη που βλέπει τον πατέρα των παιδιών της με την κοπέλα του δημόσια» ανέφερε η πηγή.

Ο εκνευρισμός της Σακίρα πηγάζει από το γεγονός ότι οι άλλοτε ερωτευμένοι σύντροφοι είχαν συμφωνήσει να αποφύγουν τέτοιου είδους δημόσιες εμφανίσεις, με άλλους συντρόφους, για έναν χρόνο από την ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης του χωρισμού τους, δηλαδή την 4η Ιουνίου.

Η Κλάρα Κία Μαρτί είναι φοιτήτρια δημοσίων σχέσεων και εργάζεται για τον όμιλο επενδύσεων και αθλητισμού και τα μέσα ενημέρωσης του Πικέ. Το ζευγάρι φέρεται να συναντήθηκε ενώ δούλευαν μαζί σε εκδηλώσεις.

Ο Πικέ και η Κλάρα είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τον Ιούνιο μαζί, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί η σχέση τους καθώς κρατούσαν αποστάσεις δημοσίως.

Shakira ‘very angry’ with ex-husband after he went public with new girlfriend https://t.co/KVt5ooAt7U

— The Sun TV (@TheSunTV) August 22, 2022