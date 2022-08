Νέα αγκαλιά φέρεται πως έχει βρει ο Ζεράρ Πικέ μετά τον χωρισμό του από την τραγουδίστρια Σακίρα σύμφωνα με διεθνή σκανδαλοθηρικά μέσα.

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι σε σχέση με 23χρονη φοιτήτρια η οποία εργάζεται στην εταιρία του, Kosmos.

Η νεαρή απασχολείται στην διοργάνωση εκδηλώσεων για τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό με πολλά ΜΜΕ να υποστηρίζουν ότι οι δυο τους έχουν μακροχρόνια σχέση με τον Πικέ να απατά την Σακίρα μαζί της!

Υπενθυμίζεται πως ο Ίβηρας ποδοσφαιριστής και η Κολομβιανή σταρ ήταν μαζί για έντεκα χρόνια και απέκτησαν δύο παιδιά.

Gerard Pique has wasted no time getting back into dating after Shakira split. https://t.co/6GNaXsWWw5

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 11, 2022