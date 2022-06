Το νέο της τραγούδι με τίτλο «Don’t you worry» («Μην ανησυχείς») κυκλοφόρησε η Σακίρα και οι φανς της οργιάζουν ότι αναφέρεται στον Ζεράρ Πικέ, με τον οποίο χώρισαν πρόσφατα μετά από 12 χρόνια σχέσης.

Το κομμάτι είναι σε συνεργασία με τους Black Eyed Peas και τον David Guett και ήδη μετρά πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στο βίντεο κλιπ οι Black Eyed Peas είναι εξωγήινοι που έρχονται στον πλανήτη της Σακίρα, με την τραγουδίστρια να τους χαιρετάει και να επικοινωνεί μαζί τους.

Στη συνέχεια η ίδια μεταμορφώνεται σε ένα ασημένιο εξωγήινο ον και οι Black Eyed Peas μπαίνουν σε ένα διαστημόπλοιο σε σχήμα πυραμίδας.

Οι στίχοι του τραγουδιού «μην ανησυχείς για τίποτα» και «όλα θα πάνε καλά» έδωσαν σε αρκετούς την εντύπωση ότι η Λατίνα ποπ σταρ περνά με τον δικό της τρόπο, ένα μήνυμα για τον χωρισμό της με τον Πικέ.

«Νιώθω τόσο ζωντανή, που θα ζήσω την καλύτερή μου ζωή. Κάνω αυτό που μου αρέσει. Ήμουν κάτω, τώρα σηκώνομαι. Το κεφάλι ψηλά και τα μάτια μου ψηλά. Γίνομαι συνέχεια σοφότερη», τραγουδά επίσης και το twitter παίρνει «φωτιά». Αφορά όντως το τραγούδι τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα;

@3gerardpique have you watched Shakira’s new “Don’t you worry” video? Am just saying maybe you should….

— 🌹 (@AlmaEthereal) June 19, 2022