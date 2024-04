Η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ριάλιτι σταρ Κιμ Καρντάσιαν επισκέφθηκε εχθές Πέμπτη (25/4) τον Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις και να συζητήσουν για το θέμα της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα, ένα ζήτημα για το οποίο η διάσημη τηλεπερσόνα είναι εδώ και καιρό υπέρμαχος.

Η συζήτηση έγινε μία ημέρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απένειμε χάρη σε 11 άτομα και μετέτρεψε τις ποινές άλλων πέντε που είχαν καταδικαστεί για μη βίαια αδικήματα ναρκωτικών.

Στην κουβέντα συμμετείχαν αρκετοί άνθρωποι που έλαβαν χάρη την Τετάρτη – ο Jason Hernandez, ο Bobby Darrell Lowery, ο Jesse Mosley και η Beverly Holcy – οι οποίοι συζήτησαν τις εμπειρίες τους με το σύστημα δικαιοσύνης. Και οι τέσσερις ξεκίνησαν επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στις κοινότητές τους μετά τη φυλάκισή τους.

Vice President Kamala Harris & Kim Kardashian are currently discussing criminal justice reform at the White House pic.twitter.com/WhSFjoEotz

JUST NOW: Kim Kardashian leaving the White House @NewsNation pic.twitter.com/TThUcqalpt

«Πιστεύω πολύ στη δύναμη της λύτρωσης», δήλωσε η Καμάλα Χάρις. Επιπλέον ευχαρίστησε την Κιμ Καρντάσιαν η οποία επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ και επέμεινε αρκετά στην μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης.

«Είμαι εδώ για να βοηθήσω και να διαδώσω τη λέξη», είπε η Καρντάσιαν, πριν πει στους αποδέκτες της αμνηστίας ότι είναι «τόσο ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ για να ακούσω τις ιστορίες σας».

Η Χάρις χρησιμοποίησε επίσης την συνάντηση για να ανακοινώσει την οριστικοποίηση ενός νέου κανόνα που καταργεί τους περισσότερους περιορισμούς στα δάνεια με βάση το ποινικό μητρώο ενός ατόμου.

Ο Mosley, ένας από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «απίστευτη ευγνωμοσύνη που ήταν ένας από τους λίγους που έλαβαν χάρη».

Η Κιμ δήλωσε ότι η ανταλλαγή προσωπικών ιστοριών βοηθά τους ανθρώπους που δεν έχουν περάσει από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να κατανοήσουν τις προκλήσεις της επανένταξης στην κοινωνία μετά τη φυλάκιση.

«Κάθε φορά που επισκεπτόμουν μια φυλακή, συναντούσα μερικά από τα πιο έξυπνα άτομα με τις πιο λαμπρές ιδέες και το να βλέπω τις αλλαγές που συμβαίνουν για να κάνουν την επανένταξή τους (στην κοινωνία) ευκολότερη, νομίζω ότι θα αλλάξει τη ζωή τους και θα δώσει ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους», δήλωσε η ίδια.

Το 2018, η Κιμ Καρντάσιαν κάθισε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, όπου μαζί της ήταν και η Alice Marie Johnson, της οποίας η ποινή ισόβιας κάθειρξης μειώθηκε από τον τότε αμερικανό πρόεδρο χάρη στην υπεράσπιση της επιχειρηματία.

Regardless of whether its under the Trump or Biden Administration, Kim Kardashian will advocate for prison reform.

This is determination. Keep up with the hard Kim Kardashian and team 👏👏👏 #PrisonReform #KimKardashian #JoeBiden #DonaldTrump pic.twitter.com/guR8IXWs6L

— lala (@laahlaah2023) April 26, 2024