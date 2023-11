Κιμ Καρντάσιαν: Σχεδιάζει να κάνει δημόσια την Skims μέσω IPO 4 δισ. δολαρίων

Η Skims, η σειρά ρούχων που συνίδρυσε η Κιμ Καρντάσιαν το 2019, εξασφάλισε πρόσφατα 270 εκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την αποτίμηση της εταιρείας σε περίπου 4 δισ. δολαρίων, όπως ανέφεραν οι New York Times στις 19 Ιουλίου. Σε τέσσερα χρόνια, η Skims συγκέντρωσε με επιτυχία 670 εκατομμύρια δολάρια.

Η Wellington Management, μια εταιρεία αναγνωρισμένη για την καθοδήγηση των επιχειρήσεων στη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, πρωτοστάτησε στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης. Επιπλέον, η Skims διόρισε τον Άντι Μιουρ, πρώην στέλεχος της Nike, ως οικονομικό διευθυντή της.

Εν μέσω της πιθανότητας να εισέλθει η εταιρεία στο χρηματιστήριο, οι περισσότεροι επενδυτές έχουν θετικό συναίσθημα απλώς και μόνο επειδή το όνομα πίσω από αυτό είναι η Κιμ Καρντάσιαν. Ωστόσο, ο αναλυτής μετοχών Γκούργκαβιν Τσαντχόουκ, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της uINVST, βασίζει τα επιχειρήματά του στα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας για πιθανή ισχυρή απόδοση μετοχών.

Στην ανάρτησή του στο X στις 28 Νοεμβρίου, μοιράστηκε όλες τις πτυχές που συμβάλλουν στην αισιόδοξη αποτίμηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου.

EVERYONE SEEMS TO BE BEARISH ON SKIMS JUST BECAME ITS OWNED BY KIM KARDASHIAN ( NOT ME )

THIS YEAR REVENUE WILL BE $750 MILLION + UP 50% FROM $500 MILLION LAST YEAR

NET MARGINS ARE LIKELY 25% +

2023 ESTIMATED NET PROFIT OF ~ $190 MILLION

THATS ONLY 21 TIMES CURRENT… https://t.co/llLxQJCFP6

— GURGAVIN (@gurgavin) November 28, 2023