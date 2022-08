Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Hannibal Hanschke) εξέφρασε χθες Παρασκευή την υποστήριξή του στον συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, που υπέστη επίθεση με μαχαίρι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και χειρουργείται, διαβεβαιώνοντας πως «είμαστε σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, στο πλευρό του».

«Εδώ και 33 χρόνια, ο Σαλμάν Ρούσντι ενσαρκώνει την ελευθερία και τον αγώνα εναντίον του σκοταδισμού.

»Το μίσος και η βαρβαρότητα τον χτύπησαν, άνανδρα», ανέφερε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω Twitter, συμπληρώνοντας ότι «ο αγώνας του είναι και δικός μας, οικουμενικός».

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2022