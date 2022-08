Ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους -και επικηρυγμένους από τους φανατικούς μουσουλμάνους- εδώ και δεκαετίες, ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί έπεσε θύμα επίθεσης ενώ ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία στη Νέα Υόρκη.

Ο συγγραφέας των «Σατανικών Στίχων», ήταν να μιλήσει σε εκδήλωση όταν δέχθηκε την επίθεση.

Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος δεχόταν επί χρόνια απειλές κατά της ζωής του μετά τη συγγραφή των «Σατανικών στίχων», δέχθηκε επίθεση στη σκηνή στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ο πρώην νικητής του βραβείου Booker μιλούσε εκείνη την ώρα σε εκδήλωση του ιδρύματος Chautauqua. Μάρτυρες λένε ότι είδαν έναν άνδρα να τρέχει στη σκηνή και είτε να χτυπάει είτε να μαχαιρώνει τον κ. Rushdie. Το βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν στη σκηνή αμέσως μετά το περιστατικό.

