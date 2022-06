Στο Λυσιχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία βρέθηκε ο Γιώργος Μουτάφης μαζί με τους συναδέλφους του Πολ Ροζενχάιμερ Βαντίμ Μοισένκο για λογαριασμό της γερμανικής εφημερίδας Bild. Όπως έγινε γνωστό το όχημα στο οποίο επέβαιναν δέχτηκε επίθεση αλλά όπως αναφέρει η εφημερίδα και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την Bild, οι τρεις άνδρες επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από την εν λόγω πόλη, η οποία είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις. Ένα από τα τζάμια του αυτοκινήτου διαλύθηκε από το ωστικό κύμα των εκρήξεων.

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD 👇 pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 22, 2022