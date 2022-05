Προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων στην περιοχή Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας διακόπηκαν σήμερα, αφότου ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού επλήγη από θραύσματα ρωσικής οβίδας, σκοτώνοντας έναν Γάλλο δημοσιογράφο, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο ίδιος έγραψε στο Telegram ότι τα θραύσματα διαπέρασαν την θωράκιση του οχήματος, σκοτώνοντας τον διαπιστευμένο Γάλλο δημοσιογράφο που ταξίδευε μέσα σε αυτό.

Ο Γκαϊντάι ανήρτησε μια φωτογραφία δημοσιογραφικής διαπίστευσης που ταυτοποιεί τον δημοσιογράφο.

❗️In the #Lugansk region, #Russian troops fired on an evacuation transport – a #French journalist was killed

The fragments of the shell pierced the armor of the car, the journalist who was preparing the material about the evacuation was mortally wounded in the neck. pic.twitter.com/fhg2EOFusI

— NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2022