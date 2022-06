Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά εξερράγη στην πόλη Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ χθες Τετάρτη, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter/@DetailsYemen), σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Καταρρίφθηκε

Το drone εξερράγη στον δρόμο Πιρνάμ, στα περίχωρα της Αρμίλ, στις 21:35 τοπική ώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Witnesses say several missiles were fired near the new #US consulate in #Erbil. pic.twitter.com/fTlWpYoPZs — Bashar Azeez (@BasharAzeez2) June 8, 2022

Δύο πηγές ασφαλείας, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δήλωσαν ότι το drone καταρρίφθηκε.

Wallah the difference was only 2 mins or less,one of these cars would’ve been me 💔 hope everyone is safe #Erbil https://t.co/1KvgdJAEj9 — سارا (@Sara97AHA) June 8, 2022

Πηγή ασφαλείας είπε νωρίτερα στο Reuters ότι επίθεση με drone είχε στόχο το προξενείο των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν έχει υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.