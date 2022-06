Εύκολο έργο είχε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Καμίλα Οσόριο, καθώς πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και προκρίθηκε στο 2ο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στο Νότιγχαμ.

Η ελληνίδα τενίστρια (No 5 στην παγκόσμια κατάταξη), που δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία απέναντι στην κολομβιανή τενίστρια (No 61 στην παγκόσμια κατάταξη), θα κληθεί στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τη Μαρίνο (No 109 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία νίκησε με 2-0 σετ τη Σίλβα.

Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε με μπρέικ πολύ νωρίς στον αγώνα για το 3-0 στο πρώτο σετ.

Η Οσόριο πήρε πίσω το μπρέικ, αλλά η Σάκκαρη απάντησε αμέσως για να κλείσει το σετ στο σερβίς της αντιπάλου της.

Η Σάκκαρη βρήκε μπρέικ στο έκτο γκέιμ του δεύτερου σετ για το 4-2.

Στη συνέχεια η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε με επιτυχία το μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της και στη συνέχεια έκλεισε τον αγώνα στο σερβίς της.