H Αμάντα Γεωργιάδη εκπροσώπησε την Ελλάδα στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision και μάγεψε κοινό και τηλεθεατές με το «Die together».

Η 25χρονη κατέκτησε την 8η θέση και κέρδισε την αγάπη του κόσμου.

Αμέσως μετά την εμφάνισή της τα θετικά σχόλια έπεσαν «βροχή» στο Twitter, με τους χρήστες να χειροκροτούν την προσπάθειά τους.

Ανάμεσα σε εκείνους που την αποθέωσαν ήταν και η J. K. Rowling.

Η διάσημη συγγραφέας του Χάρι Πότερ της έδωσε συγχαρητήρια για την ερμηνεία της με ένα tweet.

«Πολύ μου άρεσε αυτό. Και ο “μουσικά” χαρισματικός σύζυγος το εγκρίνει επίσης. Δυνατό ρεφρέν», έγραψε στην ανάρτησή της.

Really loved that 💙🤍💙🇬🇷

And musically gifted husband approved too.

‘Strong chorus, that.’#Eurovision

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022