Στο Τορίνο, όπου διεξάγονταν η Eurovision 2022, ήταν το βράδυ του Σαββάτου (14/5) στραμμένα τα βλέμματα όλης της Ευρώπης.

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Ουκρανία.

Οι Kalush Orchestra με το κομμάτι Stefania συγκέντρωσαν 631 βαθμούς από το κοινό και τις επιτροπές, ανέβηκαν στην κορυφή και επιβεβαίωσαν τα στοιχήματα που τους ήθελαν από την πρώτη στιγμή ως το μεγάλο φαβορί του 66ου διαγωνισμού.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Αμάντα Γεωργιάδη, με το «Die together» καταχειροκροτήθηκε από το κοινό και κατέκτησε την 8η θέση.

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων των χώρων στο Twitter στήθηκε πάρτι.

Γνωστοί για το χιούμορ και την καυστική τους διάθεση οι χρήστες της πλατφόρμας έκαναν τα δικά τους σχόλια και τρόλαραν μερικές από τις συμμετοχές, με το #Eurovision να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των trends.

Παράλληλα, χειροκρότησαν την ελληνική συμμετοχή και έκαναν λόγο για ένα εξαιρετικό τραγούδι.

Όποιος το έφτιαξε να ναι καλά ο άνθρωπος. Κλαίω 😂 #Eurovision #eurovisiongr #foustanela pic.twitter.com/llJV8LcMkF

— Alex Is My Middle Name (@AlexIsMyMiDName) May 14, 2022