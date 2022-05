Την 8η θέση της Eurovision κατέκτησε η Ελλάδα, η οποία «μάζεψε» 215 βαθμούς. Εξ αυτών οι 158 πόντοι ήρθαν από τις κριτικές επιτροπές και το κοινό 57.

Η Αμάντα Γεωργιάδη με το «Die Together» καθήλωσε την Ευρώπη και κατέκτησε μια από τις καλύτερες θέσεις που έχει πάρει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στη σκηνή του Τορίνο καταχειροκροτήθηκε από το κοινό και κέρδισε τόσο τις εντυπώσεις, όσο και τις ψήφους των ευρωπαίων.

Τη σκηνοθεσία της σκηνικής εμφάνισης της συμμετοχής της Ελλάδας υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, επιμελήθηκε την ενδυματολογική εμφάνιση της Αμάντας.

Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Μάλιστα, η συμμετοχή της Ελλάδας εντυπωσίασε το Twiiter, με τα σχόλια να είναι διθυραμβικά…

VOTE #17

VOTE GREECE

VOTE DIE TOGETHER@amandatenfjord YOU WERE THE BEST 💙🤍🇬🇷#eurovisiongr #Eurovision pic.twitter.com/od0mI3F8YJ — Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ || VOTE #17 🇬🇷 (@_n1kolas_) May 14, 2022

Νικήτρια η Ουκρανία

Μεγάλη νικήτρια στέφθηκε η Ουκρανία. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Ισπανία. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Σουηδία και η Σερβία.

«Αδερφή είμαι, αλλά είμαι καλή αδερφή» – Ηχηρό μήνυμα από τον Γιώργο Καπουτζίδη στον «αέρα»

Κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού της Eurovision 2022, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ακομπλεξάριστος όπως πάντα, μίλησε ανοικτά για τον εαυτό του δίνοντας μια πολύ δυνατή απάντηση σε όλους όσοι του στέλνουν κακεντρεχή σχόλια.

«Αυτή ήταν η Cornelia Jakobs από τη Σουηδία, πολύ θερμή υποδοχή στο στάδιο για ένα από τα φαβορί της βραδιάς. Και βλέπετε, εγώ δεν είπα τίποτα. Κύριος, γιατί ψηφίζετε σήμερα και θέλω να έχετε καθαρό μυαλό» είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, μάλιστα, είπε στη συνέχεια: «Επίσης, την Πέμπτη που σχολίαζα τη Σουηδία, κάποιος μου έγραψε ότι είμαι κακιά αδερφή. Που αδερφή είμαι, αλλά είμαι καλή. Κι όμορφη κι έξυπνη και πετυχημένη. Και μη σοκάρεστε, μη σοκάρεστε. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε. Και να τα συζητάμε ανοιχτά. Αν δεν τα συζητήσουμε, δεν θα τα αντιμετωπίσουμε ποτέ».

Συγκλονιστικές στιγμές στην εμφάνιση της Ουκρανίας – «Βοηθήστε την Μαριούπολη»

Το συγκρότημα Kalush Orchestra από την Ουκρανία ερμήνευσε επί σκηνής το τραγούδι Stefania στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Πριν το πρώτο ρεφρέν είδαμε μπροστά στη σκηνή μαύρες μεγάλες σκιές των 6 μελών του συγκροτήματος που κινήθηκαν σε κίτρινο και κόκκινο φόντο που παρέπεμπε σε ανατολή ηλίου. Στο δεύτερο ρεφραίν οι σκιές είχαν χρώματα και παραδοσιακά μοτίβα της χώρας τους.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του τραγουδιού είδαμε στο δάπεδο της σκηνής μπλε φωτισμούς και δύο μεγάλα χέρια που ήταν σαν να αγκαλιάζουν το συγκρότημα στη σκηνή της Eurovision.

Το τραγούδι τελείωσε με κίτρινους και μπλε φωτισμούς, στα χρώματα δηλαδή της Ουκρανικής σημαίας, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ευρώπη καθώς αυτή την περίοδο η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία και ήδη έχουν χαθεί πολλοί άνθρωποι, ζώα και περιουσίες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκρότημα από την Ουκρανία καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που βρισκότανε στο στάδιο όπου διεξάγεται ο διαγωνισμός.

Αμέσως μετά το τέλος του τραγουδιού, το συγκρότημα έστειλε το δικό του μήνυμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Βοηθήστε την Ουκρανία, βοηθήστε την Μαριούπολη» είπαν.

Σέξι κι όποιος αντέξει η τραγουδίστρια της Ισπανίας

Σέξι… κι όποιος αντέξει εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision η τραγουδίστρια της Ισπανίας.

Τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου εκπροσώπησε η Chanel με το τραγούδι «SloMo», με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν μέσα στην πεντάδα.

Η εκρηκτική της παρουσία στη σκηνή αλλά και οι αναλογίες της, θύμισαν την Ελένη Φουρέιρα για πολλούς και ήδη το ανδρικό κοινό την έχει αγαπήσει.

Η Chanel που έχει καταγωγή από την Κούβα, εμφανίστηκε 10η στον τελικό της Eurovision και αν δεν είδατε την εμφάνισή της στη Eurovision μπορείτε να το δείτε παρακάτω.