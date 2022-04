Αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιρλανδία μοτοπορεία φιλορώσων που είχαν σε εμφανή θέα το «Ζ», το γράμμα που έχει καθιερωθεί ως σύμβολο υποστήριξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Θυμίζουμε ότι το «Z», όπως και το «V» ήταν ζωγραφισμένο πάνω σε ρωσικά τανκς και άλλα οχήματα από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής επίθεσης.

Η φιλορωσική μοτοπορεία προκάλεσε την έντονη αντίδραση και της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ιρλανδία.

Η ουκρανική πρεσβεία, μάλιστα, ζητά την απαγόρευση της χρήσης του συμβόλου «Ζ» σε «κάθε δημοκρατικό κράτος».

It’s absolutely disgusting that these russians living in🇮🇪demonstrate their complete disrespect for country of residence&the Irish people who stand against russia’s war in Ukraine. 🇷🇺“Z”, the symbol of killings & atrocities, must be prohibited by law in every democratic state pic.twitter.com/ttGwbYReNF

— UKR Embassy in Ireland (@UKRinIRL) April 10, 2022