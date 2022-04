Την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας θα συνεχιστούν και μια μεγάλη ρωσική φάλαγγα κατευθύνεται στο Ντονμπάς, η Ουκρανία ζήτησε περισσότερα όπλα από τη Δύση για να την βοηθήσουν να βάλει τέλος στην πολιορκία της Μαριούπολης και να αποκρούσει μια αναμενόμενη ρωσική επίθεση στα ανατολικά.

Επίσης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές για βιασμούς και βάναυση συμπεριφορά από τις ρωσικές δυνάμεις εναντίον ουκρανών αμάχων.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν αποθήκες πυρομαχικών στις ουκρανικές περιφέρειες του Χμελνίτσκι και του Κιέβου.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκη πυρομαχικών και υπόστεγο αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Σταροκοστιαντίνιφ στην περιφέρεια του Χμελνίτσκι, καθώς και μια αποθήκη πυρομαχικών κοντά στην Χαβριλίβκα, βόρεια του Κιέβου.

Στο μεταξύ, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ σε τηλεοπτική ομιλία του ότι η Ρωσία μπορεί να καταφύγει σε χρήση χημικών όπλων, καθώς έχει συγκεντρώσει στρατεύματα στην ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς για μια νέα επίθεση εναντίον της Μαριούπολης, όπου χιλιάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την πολιορκία της πόλης αυτής που πλησιάζει τις επτά εβδομάδες.

«Όσον αφορά τα απαραίτητα όπλα, εξακολουθούμε να εξαρτώμαστε από τις προμήθειες, από τους εταίρους μας. Δυστυχώς δεν λαμβάνουμε όσα χρειαζόμαστε για να τελειώσουμε γρηγορότερα αυτό τον πόλεμο… Ιδιαίτερα για να άρουμε την πολιορκία της Μαριούπολης», δήλωσε.

Ο πρώτος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκε προσωπικά με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αφότου αυτός ο τελευταίος εξαπέλυσε αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ο αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ, δήλωσε έπειτα από τις συνομιλίες που είχε χθες, Δευτέρα, στη Μόσχα ότι μια επίθεση στα ανατολικά «προετοιμάζεται σε μαζική κλίμακα».

Αφού υπέστη βαριές απώλειες και απέσυρε τις δυνάμεις της από τα προάστια του Κιέβου, η Ρωσία στράφηκε προς το Ντονμπάς, όπου απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στους αυτονομιστές μαχητές. Η κατάληψη της Μαριούπολης θα επέτρεπε στη Μόσχα να αποπειραθεί να περικυκλώσει την κύρια ουκρανική δύναμη στην ανατολική Ουκρανία.

Κατά την τακτική πρωινή ενημέρωση για τη ζώνη των συγκρούσεων, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως, εκτός από την προσπάθειά τους να ελέγξουν τη Μαριούπολη, οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν επίσης να καταλάβουν την Ποπάσνα, μια πόλη σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο ωρών με το αυτοκίνητο από το Λουγκάνσκ, και ετοιμάζονται να εξαπολύσουν επίθεση προς την κατεύθυνση του Κουράκοβο, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως τα στρατεύματά τους απώθησαν επιθέσεις στις περιφέρειες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, καταστρέφοντας τέσσερα άρματα μάχης, πέντε τεθωρακισμένα οχήματα, δύο ελικόπτερα και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Ρόιτερς δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τους αριθμούς αυτούς από ανεξάρτητες πηγές.

Ο Σέρχιι Γκαϊντάι, ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας πέντε ανθρωπιστικούς διαδρόμους που συμφωνήθηκε να ανοίξουν σήμερα στην ανατολική Ουκρανία.

«Είναι πολύ πιο τρομακτικό να μείνεις και να καείς στον ύπνο σου από μια ρωσική οβίδα», έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Απομακρυνθείτε, κάθε ημέρα η κατάσταση γίνεται και χειρότερη. Πάρτε τα απαραίτητα είδη σας και κατευθυνθείτε προς το σημείο αναχώρησης».

Συνολικά εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχουν συμφωνηθεί για σήμερα, περιλαμβανομένου ενός για ιδιωτικά οχήματα από τη Μαριούπολη, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Η Bρετανή υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως η Βρετανία εργάζεται με τους εταίρους της για να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες πληροφοριών ότι ρωσικές δυνάμεις μπορεί να χρησιμοποίησαν χημικούς παράγοντες σε επίθεσή τους στη Μαριούπολη.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.

Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022