Νέες εικόνες από το βομβαρδισμένο θέατρο στη Μαριούπολη έρχονται μέσα από βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του το ουκρανικό υπουργείο αναφέρει ότι: «Τρομακτικά πλάνα από το δραματικό θέατρο της Μαριούπολης. Βομβαρδίστηκε, ενώ φιλοξενούσε χιλιάδες ανθρώπους. Η λέξη «Παιδιά» είχε γραφτεί μπροστά από την πόρτα για να προειδοποιήσει τους Ρώσους στρατιώτες. Αλλά τα παιδιά και άλλοι άμαχοι είναι οι στόχοι τους».

Horrifying footage from the #Mariupol drama theatre. It was bombed while sheltering thousands of people. The word “Children” had been written in front of the door to warn the #Russian soldiers. But children and other civilians are their targets.#StopRussianWar#StandWithUkraine pic.twitter.com/AQ9hIE7y8E

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 12, 2022