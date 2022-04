Καταγγελία για χρήση χημικών από τη Ρωσία στη Μαριούπολη έκανε, το βράδυ της Δευτέρας, το Τάγμα Αζόφ, με την κατάσταση στο κομβικό λιμάνι της Ουκρανίας να βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί.

Οι αναφορές αυτές δεν επιβεβαιώνονται ακόμα επισήμως από την ουκρανική κυβέρνηση, ούτε από άλλες ανεξάρτητες πηγές, αλλά ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του είπε ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα και κάλεσε τη Δύση να επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις, που θα αποτρέψουν τη Ρωσία από το να καταφύγει σε χρήση όπλων μαζικής καταστροφής.

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, πηγή κοντά στο υπουργείο Άμυνας του Κιέβου έκανε λόγο για χρήση χημικών όπλων.

«Η πιθανότητα οι Ρώσοι φασίστες να χρησιμοποίησαν χημικά είναι πολύ μεγάλη» επισήμανε η πηγή σχολιάζοντας τις αναφορές περί ρίψης χημικών με drones στη Μαριούπολη.

Ωστόσο και καθώς στην Μαριούπολη δεν υπάρχουν ξένοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, η πληροφορία είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί.

Πληροφορίες φέρουν τη Ρωσία να χρησιμοποίησε το νευροπαραλυτικό αέριο σαρίν. Το σαρίν είναι ένα άχρωμο υγρό που εξατμίζεται γρήγορα. Απορροφάται στο σώμα μέσω του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων και βλάπτει την αναπνευστική οδό κατά την εισπνοή.

Νωρίτερα, ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στη Μαριούπολη δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη σε ρωσικό κανάλι ότι «είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουμε χημικά όπλα, για να διώξουμε τα ρωσικά στρατεύματα».

‼️The Azov Regiment reports that about an hour ago #Russian troops used a toxic substance of unknown origin against Ukrainian military and civilians in the city of #Mariupol.

The victims suffered from respiratory failure and vestibulo-attack syndrome. pic.twitter.com/2zh68HqHCT

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022